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Investigadores de Brasil han desarrollado una innovadora mezcla de miel de abejas nativas sin aguijón y cáscaras de cacao que no sólo aporta un intenso sabor a chocolate, sino que está repleta de compuestos antioxidantes y bioactivos. El proyecto, liderado por científicos de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), convierte un subproducto agrícola que normalmente se desecha en un ingrediente con alto valor nutricional y potencial uso cosmético.

El secreto de esta creación radica en la extracción asistida por ultrasonido, una técnica que utiliza ondas sonoras para transferir compuestos activos de las cáscaras de cacao a la miel. Entre estos compuestos destacan la teobromina y la cafeína, asociados con beneficios cardiovasculares y propiedades estimulantes. Además, el proceso aumenta los polifenoles de la miel, conocidos por su efecto antioxidante y antiinflamatorio.

Los investigadores probaron miel de distintas especies de abejas nativas de Brasil, como la Mandaguari y la Jataí, seleccionadas por su contenido de agua y viscosidad, que facilitan la extracción de los compuestos del cacao. El producto final mantiene un sabor pronunciado a chocolate, aunque los estudios de textura, aroma y aceptación aún continúan. Según Felipe Bragagnolo, investigador principal, «más allá del sabor, esta miel contiene compuestos bioactivos que la hacen muy interesante desde un punto de vista nutricional y cosmético».

El proyecto no solo tiene valor gastronómico: también es sostenible. Al emplear miel como solvente comestible, el proceso evita disolventes químicos tradicionales, reduciendo el impacto ambiental y cumpliendo con los principios de química verde. La sostenibilidad se evaluó con software especializado que midió transporte, purificación y uso del producto, obteniendo resultados positivos que destacan la eficiencia ecológica del método.

Actualmente, los investigadores han patentado el proceso y trabajan con la agencia de innovación de la universidad para encontrar socios industriales que puedan comercializar la miel de chocolate en alimentos gourmet o cosmética. Según los expertos, pequeñas empresas o cooperativas que ya trabajen con miel y cacao podrían ampliar su oferta de productos con esta propuesta de alto valor añadido.

Esta iniciativa combina tecnología, biodiversidad y creatividad, ofreciendo un ejemplo de cómo aprovechar residuos agrícolas para crear alimentos innovadores, saludables y sostenibles, con aplicaciones que van más allá de la cocina y podrían abrir nuevas oportunidades en el mercado de cosmética natural.

Miel, fuente de salud

Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce que resulta una gran fuente de energía y de variados nutrientes. En este artículo aprenderás más sobre la miel, cómo debe tomarse, en qué casos está contraindicado su consumo y cuáles son algunas de sus propiedades terapéuticas.

Es una sustancia natural alimentaria de sabor dulce, producida por las abejas del genero Apis Mellifera a partir del néctar de las flores o de las secreciones de las partes vivas de algunas plantas. Las abejas recolectan el néctar y lo transforman al mezclarlo con sustancias propias (enzimas); esta mezcla es almacenada en los panales de la colmena donde, después de un periodo de maduración, se obtiene la miel.

Contenido muy diverso

Dependiendo de la variedad de las flores y del tipo de colmena, la miel ofrece más de sesenta sustancias diferentes. Destacan los azúcares, ácidos orgánicos (cítrico, láctico, fosfórico…), vitaminas (C, B1, B2, B3, B5), ácido fólico, minerales (fósforo, calcio, magnesio, silicio, hierro, manganeso, yodo, zinc, oro y plata), aminoácidos esenciales, esteroles, fosfolipidos, falvonoides, polifenoles y enzimas, según la Fundación Española del Corazón.

Fuente de energía

Favorece la producción de energía por su gran aporte en azúcares, entre un 75-80 por ciento, de los cuales el 70% son glucosa y fructosa, dos monosacáridos que se absorben con rapidez en la mucosa intestinal y que proporcionan energía en pocos minutos. Gracias a esto y a su riqueza en macro y micronutrientes, es un alimento ideal para aquellas personas anémicas o convalecientes que necesitan una ayuda extra para recobrar la vitalidad. A su vez, ayuda al organismo a restablecer su ritmo de actividad habitual y mejora el riego coronario al aportar energía a la musculatura cardiaca, y favoreciendo la producción de fosfatos orgánicos.