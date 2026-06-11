Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

«¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar donde he acabado?». Con esta reflexión, Eduardo Pastor recibió uno de los reconocimientos más destacados de la sanidad española. El presidente de Cofares fue galardonado con el Premio Fundamed 2026 a la Trayectoria Profesional en Farmacia, una distinción que pone en valor más de dos décadas de dedicación al sector farmacéutico y su contribución al fortalecimiento de la distribución de medicamentos en España.

El reconocimiento, entregado durante la vigésimo quinta edición de los Premios Fundamed, supone un respaldo a una carrera profesional marcada por la gestión, el liderazgo y la defensa del papel estratégico que desempeña la distribución farmacéutica dentro del sistema sanitario.

Durante el acto de entrega, Pastor recordó sus inicios académicos y profesionales, rememorando el camino recorrido desde sus años de formación universitaria hasta alcanzar la máxima responsabilidad en la principal cooperativa farmacéutica del país. En su intervención destacó que el esfuerzo, la constancia y los valores personales han sido determinantes en una trayectoria que, según reconoció, también ha estado acompañada de oportunidades que supo aprovechar.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó al recordar a sus padres, ambos farmacéuticos comunitarios. El presidente de Cofares quiso dedicarles el galardón y reivindicó la importancia de los principios recibidos en el ámbito familiar, que considera fundamentales para entender tanto su desarrollo profesional como su forma de ejercer el liderazgo.

Evolución de la distribución en España

Más allá del reconocimiento personal, Pastor aprovechó la ocasión para poner el foco en la evolución experimentada por la distribución farmacéutica durante los últimos años. A su juicio, uno de los principales retos ha consistido en acercar a la sociedad una actividad que tradicionalmente permanecía en un segundo plano pese a resultar esencial para garantizar que los medicamentos lleguen diariamente a millones de ciudadanos.

Bajo su dirección, Cofares ha impulsado una transformación orientada a reforzar la visibilidad de la distribución dentro de la cadena sanitaria, subrayando la importancia de una red logística capaz de abastecer de medicamentos y productos sanitarios a farmacias de todo el territorio nacional, independientemente de su ubicación.

El dirigente también quiso compartir el mérito del premio con los profesionales que le han acompañado a lo largo de estos años. En este sentido, destacó el valor del trabajo en equipo y aseguró que los logros alcanzados durante su mandato no habrían sido posibles sin la implicación de numerosas personas que han contribuido al crecimiento y consolidación de la organización.

La dimensión humana estuvo igualmente presente en el tramo final de su intervención. Pastor defendió que el verdadero legado de cualquier profesional no se mide únicamente por los cargos ocupados o los reconocimientos obtenidos, sino por la huella que deja en quienes le rodean y por la contribución realizada a la sociedad y al sector al que pertenece.

Una trayectoria ligada a Cofares

La vinculación de Eduardo Pastor con Cofares se remonta a hace más de veinte años. Antes de asumir la presidencia, desempeñó distintas responsabilidades dentro de la cooperativa, ocupando cargos en el área económica y financiera y formando parte de sus órganos de gobierno. Su conocimiento de la organización y del sector le permitió ir asumiendo mayores responsabilidades hasta convertirse en vicepresidente y, posteriormente, en presidente de la entidad.

Su labor no se ha limitado al ámbito cooperativo. A lo largo de su carrera también ha participado activamente en organizaciones empresariales vinculadas al sector sanitario, contribuyendo al diálogo entre los distintos actores que forman parte del ecosistema de la salud.

Durante su mandato, Cofares ha afrontado importantes procesos de modernización y adaptación en un contexto marcado por los cambios tecnológicos, las nuevas necesidades asistenciales y la creciente exigencia de eficiencia en la cadena de suministro. Estos desafíos han consolidado el papel de la cooperativa como uno de los pilares de la distribución farmacéutica española.

El Premio Fundamed 2026 reconoce así una trayectoria profesional estrechamente vinculada al desarrollo del sector farmacéutico y a la consolidación de un modelo de distribución que continúa siendo una pieza clave para garantizar el acceso de los ciudadanos a los medicamentos en todo el territorio nacional.