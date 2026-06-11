Quirónsalud impulsa la vocación científica de sus profesionales y refuerza su posición como referente en investigación clínica en su Jornada Anual

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Quirónsalud ha celebrado este miércoles su Jornada Anual de Investigación 2026, un encuentro en el que se han compartido los últimos hitos científicos del Grupo y se ha reconocido la intensa labor de los profesionales, que compatibilizan su trabajo clínico con la generación de conocimiento. Un año más, la jornada pone de manifiesto la importancia que para el Grupo tiene la promoción de la investigación y el impulso de la ciencia como forma de mejorar la calidad asistencial hoy y en el futuro.

“La investigación y la innovación son dos señas de identidad del Grupo Quirónsalud, entendiendo la actividad investigadora como uno de los pilares fundamentales para la excelencia en la asistencia sanitaria y el cuidado de la salud. Nuestro compromiso responde al convencimiento de que la generación de conocimiento contribuye a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, para avanzar hacia una medicina basada en valor más innovadora, eficiente y personalizada”, ha asegurado la Dra. Cristina Caramés, directora Asistencial y de Investigación Corporativa durante el encuentro.

La jornada comenzó con la bienvenida de la Dra. Carmen Ayuso, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), que puso en valor el alto volumen de actividad científica de los hospitales del Grupo. “Nuestra apuesta por la investigación se traduce en una producción investigadora creciente en volumen y calidad, gracias a la cooperación entre profesionales e instituciones, contando con cerca de 1.500 ensayos clínicos activos en el último año”, ha destacado.

En concreto, la Dra. Ayuso ha recordado que el 53% de los 410 nuevos ensayos iniciados en 2025 corresponden a fases I y II (los más exigentes a nivel de seguridad), aglutinando el área de Oncología el 73% de estos estudios tempranos. Asimismo, la capacidad de generar conocimiento propio ha marcado un nuevo hito con 1.829 artículos publicados en 2025 y un incremento del 11% en su factor de impacto acumulado.

El programa científico ha permitido a los asistentes conocer de primera mano proyectos transformadores que ya se aplican en los hospitales del Grupo. El Dr. Mariano García Arranz, director de la Unidad de Terapia Celular del IIS-FJD, analizó el presente y futuro de las terapias avanzadas, destacando a España como referente gracias al marco legal de la exención hospitalaria, que permite que los hospitales fabriquen medicamentos de vanguardia -basados en genes, células o tejidos- y que ofrece una alternativa vital ante la falta de escalabilidad industrial de estos tratamientos complejos. Durante su presentación advirtió del impulso futuro de la inteligencia artificial, los xenotrasplantes y las terapias capaces de reducir el envejecimiento celular, señalando como una de las innovaciones más prometedoras los CAR-T in vivo, que podrían simplificar drásticamente el tratamiento del cáncer al actuar directamente dentro del organismo del paciente. Actualmente, el grupo investigador, tal como señaló, lidera proyectos pioneros en el uso de exosomas y secretomas para tratar patologías inflamatorias y fístulas, además de desarrollar plataformas de CAR-NK para combatir tumores sólidos, en un entorno de colaboración nacional e internacional.

Por su parte, la Dra. Leticia Moral, directora general de Infraestructuras, Mantenimiento y ESG de Quirónsalud, expuso los resultados del proyecto ‘Anestesia Sostenible’, una iniciativa con la que, en solo dos años, se han reducido en un 85% las emisiones derivadas del uso de gases anestésicos. El proyecto ha evitado la emisión de más de 13.000 toneladas de CO2 pese al incremento de la actividad quirúrgica, eliminando totalmente el consumo de los gases más perjudiciales y logrando el reconocimiento de la revista Healthcare MDPI como un modelo escalable para otros sistemas de salud.

Premios de Investigación Quirónsalud 2026

Como muestra del firme compromiso con la retención y promoción del talento médico-científico, el acto ha concluido con la entrega de los Premios de Investigación Quirónsalud, destinados a galardonar la excelencia de los trabajos, proyectos y tesis realizados en el último año. Los Premios Investigador Quirónsalud, a los autores de los mejores artículos publicados en 2025 han recaído, en categoría junior, en Antonio Rochano Ortiz (IIS-FJD) por su trabajo sobre la fisiopatología del aneurisma aórtico torácico publicado en el European Heart Journal; y en categoría senior, en el Dr. Borja Ibañez Cabeza (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz) por su investigación sobre el tratamiento con betabloqueantes tras un infarto de miocardio, publicada en New England Journal of Medicine -el primero-, y en Aránzazu Mediero Muñoz (IIS-FJD) por un trabajo que analiza los beneficios del dipiridamol en la artritis reumatoide, publicado en Arthritis & Rheumatology -el segundo-.

El Premio Profesor Julio Rodríguez Villanueva a la mejor tesis doctoral se otorgó de forma compartida al Dr. Fernando Zárate Osuna (Hospital Quirónsalud Sur y Hospital Quirónsalud Toledo) por el diseño del ‘Programa PESCA’ contra la obesidad infantil; y a Ariadna Martín Blázquez (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz) por su investigación sobre marcadores diagnósticos en el aneurisma aórtico torácico.

Por su parte, el Dr. Diego Velasco Rodríguez (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz) obtuvo el Premio Innovación Asistencial por el diseño del algoritmo digital APTTO para la optimización del circuito preoperatorio en hematología. El Premio Innovación Tecnológica recayó en el Dr. Miguel Ángel Mendiola Asensio (Hospital Quirónsalud Palmaplanas) por la creación de «OpioidBox», un sistema inteligente para la dispensación de opioides en el ámbito intraquirúrgico; y el Premio Innovación en Experiencia del Paciente fue para Marta Ruiz Hernández (Hospital Universitario Rey Juan Carlos) por «SENSE», un programa de detección precoz y continuidad asistencial en salud mental infantojuvenil en el entorno escolar.

Finalmente, para fomentar el intercambio de conocimiento, el Grupo Quirónsalud ha hecho entrega de tres becas de estancia formativa a Aixa Martínez de Manuel (Hospital Universitario Infanta Elena), que realizará una rotación en el Hospital Universitari Son Espases; Irene Isabel López Torres (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz) que viajará a la Endo-Klinic de Hamburgo (Alemania); y Javier Albendea Roch (Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz), que completará su formación en el Centre Antoine Lacassagne de Niza (Francia).