Del chiringuito a la ciudad: los bikinis y bañadores que definen el verano más elegante

Si hay una prenda capaz de resumir el espíritu del verano, esa es el bikini. Basta con mirar las escapadas de las influencers y celebrities a destinos como Ibiza, Mykonos o la Costa Amalfitana para descubrir cuáles serán las claves de la temporada: diseños que mezclan sofisticación relajada, cortes favorecedores y detalles especiales que elevan cualquier look bajo el sol. Este verano, la moda de baño apuesta por una estética donde conviven el minimalismo elegante, los guiños retro y los detalles inesperados. Los bañadores de líneas limpias se convierten en auténticos bodys para llevar más allá de la playa, mientras que los bikinis juegan con escotes asimétricos, tejidos brillantes, cortes en V y siluetas que realzan la figura.

En cuanto a colores, la paleta más deseada mira hacia los tonos sofisticados: marrón chocolate, verde oliva, blanco, negro, azul marino y rojo intenso. Los accesorios también tienen un papel protagonista: detalles metálicos dorados, lazos XL, texturas especiales, estampados marinos y diseños reversibles serán los pequeños gestos que transforman un sencillo look de playa en una auténtica declaración de estilo.

El ‘colorblock’ vuelve

El contraste entre colores sigue siendo una de las apuestas más potentes del verano. El clásico blanco y negro regresa con una estética más elegante y favorecedora. El conjunto Shadow Figure Colorblock de Cupshe destaca por su escote corazón, soporte con aros y corte de pierna ultra alto, un diseño pensado para crear un efecto visual que alarga la silueta. Una propuesta atrevida que demuestra que el minimalismo también puede ser impactante.

Marrón chocolate

El negro siempre ha sido un clásico en moda de baño, pero esta temporada tiene un nuevo rival: el marrón chocolate. Elegante, favorecedor y con un aire de lujo discreto, este tono se convierte en uno de los favoritos de quienes buscan una estética sofisticada y natural. El Set Bikini Cocoa de Kalk Store representa a la perfección esta tendencia. Su top balconette marrón con aros, sin relleno interior y con tirantes ajustables, consigue una silueta femenina y favorecedora. La braguita brasileña con forma de V baja estiliza visualmente la figura, mientras que el detalle de placa metálica dorada con el logo de Kalk aporta ese toque de joya que eleva el diseño.

Estampado marino

Las referencias al mar vuelven con fuerza. Conchas, estrellas de mar y motivos oceánicos protagonizan una de las tendencias más frescas de la temporada. El bikini de Desigual con estampado de conchas apuesta por un diseño asimétrico sobre fondo blanco, una de las siluetas más vistas entre las prescriptoras de moda. El resultado es una pieza original, divertida y muy fotogénica, perfecta para quienes buscan un look de playa diferente.

Bañadores minimalistas

El bañador ya no es sólo una prenda para nadar. Esta temporada se consolida como una pieza clave del armario de verano gracias a diseños que funcionan tanto en la arena como en un restaurante frente al mar. El bañador recto Portofino de Seasons by Macabla encarna esta tendencia con una silueta limpia, contemporánea y elegante. Su diseño minimalista permite combinarlo con una camisa abierta de lino, pantalones fluidos o una falda larga, convirtiéndolo en un auténtico body de verano.

Bikinis reversibles

La funcionalidad también marca tendencia. Las prendas reversibles se convierten en imprescindibles para las vacaciones porque permiten crear diferentes looks ocupando menos espacio en la maleta. El top de bikini reversible de Polo Club en azul marino y marrón es el ejemplo perfecto. Su diseño triangular, con relleno extraíble y cierre de lazada en la espalda, ofrece comodidad y versatilidad. Un dos en uno ideal para cambiar de estilo según el momento del día.

El bañador que también funciona como ‘look’ de ciudad

Los diseños con detalles especiales convierten el bañador en una pieza versátil para todo el día. El bañador texturizado de & Other Stories destaca por su escote cuadrado, corte recto y lazos decorativos en los hombros, tres elementos que aportan feminidad y sofisticación. Una prenda perfecta para combinar con accesorios dorados y conseguir ese estilo mediterráneo que triunfa cada verano.

Los contrastes

Después de varias temporadas dominadas por tonos neutros, el rojo intenso vuelve para aportar energía y personalidad a la moda de baño. El Tana One-piece Regata de Lia Swimwear combina un llamativo rojo con ribetes en azul marino, creando una estética inspirada en el estilo deportivo retro. Sus tirantes ajustables permiten un ajuste perfecto y su diseño también está disponible en versión bikini, ofreciendo dos formas de llevar una misma tendencia.

Comodidad y efecto reductor

La moda de baño también apuesta por diseños que combinan estética y confort. Los cortes pensados para favorecer la silueta ganan protagonismo sin renunciar al estilo. El bañador reductor marrón de Ysabel Mora es una muestra de esta tendencia. Su diseño con copa B, control abdominal medio, relleno y patrón sin aros consigue un efecto cómodo y favorecedor. El color marrón, además, refuerza esa estética elegante y atemporal que triunfa esta temporada.

Verde oliva

Entre los colores que dominarán las playas este verano destaca el verde oliva, un tono conectado con la naturaleza que transmite calma, elegancia y sofisticación. El bikini Haley + Kame de Kalk Store reinventa el clásico bikini triangular con un acabado ligeramente brillante que aporta luminosidad a la piel bronceada. Sus tirantes ajustables para llevar al cuello o en la espalda permiten adaptar el diseño a diferentes estilos, mientras que las lazadas laterales de la braguita añaden un aire femenino y desenfadado.