Ni Women’secret ni Oysho: Victoria Federica elige el bikini colombiano que va a ser la tendencia este 2026

Victoria Federica ha conseguido el bikini del momento. Ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes de sus vacaciones y hay un estilismo que ha dará mucho de qué hablar durante este 2026.

Lejos de optar por propuestas de grandes cadenas como Women’secret u Oysho, la hija de la infanta Elena ha apostado por un bañador de la firma colombiana Saudade de Você, una marca especializada en swimwear y resortwear que en los últimos años ha ido consolidando su presencia internacional.

La elección no parece casual. Durante las últimas temporadas, la moda latinoamericana ha ganado mucho peso en el mercado europeo, ofreciendo diseños que combinan acabados artesanales, colores intensos y patrones alejados de las líneas más minimalistas que tradicionalmente han dominado las colecciones estivales.

Un diseño nada minimalista

El bikini escogido por Victoria Federica destaca por una estética que se aparta de las propuestas más básicas. Su principal elemento diferenciador son las aplicaciones circulares que decoran tanto los tirantes del sujetador como los laterales de la braguita, un detalle escultórico que aporta volumen y personalidad a una silueta clásica.

Estos elementos metálicos transforman un diseño aparentemente sencillo en una pieza mucho más sofisticada, siguiendo una de las tendencias que comienza a consolidarse en la moda de baño para 2026: incorporar aplicaciones, herrajes y acabados tridimensionales como parte del propio diseño.

A ello se suma un top tipo balconette con aro, una de las siluetas que mayor protagonismo está adquiriendo durante las últimas temporadas. Este patrón ofrece una mayor estructura visual, proporciona sujeción y consigue realzar la figura sin renunciar a una imagen elegante.

El conjunto se completa con un intenso tono rojo, un color que vuelve a situarse entre los favoritos de las colecciones de verano y que conecta con la estética característica de numerosas firmas latinoamericanas especializadas en moda de baño.

Disponible en España

Aunque Saudade de Você tiene origen colombiano, varios de sus diseños pueden adquirirse en España a través de Casa Latina, una plataforma especializada en acercar al mercado español diferentes marcas latinoamericanas de moda y complementos.

Esta iniciativa responde precisamente al creciente interés que despiertan este tipo de firmas entre los consumidores europeos, cada vez más abiertos a descubrir propuestas procedentes del mercado internacional.

Así es Saudade de Você

Saudade de Você ha construido su identidad alrededor de un universo creativo en el que el mar, la naturaleza y los viajes constituyen el eje principal de todas sus colecciones.

El propio nombre de la marca resume esa filosofía. «Saudade» es un término de origen portugués difícil de traducir de forma exacta, asociado a la nostalgia, al recuerdo y al deseo de volver a vivir experiencias que dejaron una huella emocional.

Esa idea sirve como punto de partida para una propuesta que busca trasladar al diseño textil las sensaciones vinculadas a las vacaciones: atardeceres frente al océano, escapadas improvisadas, playas paradisíacas y momentos de desconexión que permanecen en la memoria mucho tiempo después de haber terminado.

La inspiración procede también de la riqueza natural de Colombia. Los colores de sus costas, la diversidad de sus paisajes y la vitalidad de su cultura se reflejan en colecciones que apuestan por tejidos de calidad, colores vibrantes y detalles artesanales capaces de diferenciarse de las propuestas más convencionales.

La moda latinoamericana

La elección de Victoria Federica coincide con una tendencia que el sector viene observando desde hace varias temporadas. Las firmas latinoamericanas de moda de baño han ido ganando visibilidad en Europa, impulsadas por una oferta que combina diseño, calidad y una identidad muy característica.

Marcas procedentes de Colombia, Brasil o México han conseguido abrirse paso en mercados como el español gracias a una propuesta distinta a la de las grandes cadenas internacionales. Frente a las líneas más sobrias y funcionales, estas firmas suelen apostar por estampados llamativos, cortes más atrevidos, tejidos texturizados y acabados elaborados con un importante componente artesanal.

El resultado son colecciones dirigidas a un consumidor que busca diferenciarse y que concede cada vez más importancia al diseño exclusivo y a la personalidad de cada prenda. En este contexto, el bikini de Victoria Federica encaja plenamente dentro de esa corriente que apuesta por reinterpretar los clásicos.

Victoria Federica, una buena influencer

No es la primera vez que uno de los estilismos de Victoria Federica genera interés. La sobrina del rey Felipe se ha convertido en una de las figuras españolas con mayor capacidad para generar conversación en torno a determinadas prendas y accesorios, especialmente entre el público más joven.

Sus publicaciones en redes sociales suelen servir como escaparate para firmas tanto nacionales como internacionales y muchos de los estilismos que luce terminan creando tendencia, igual que hacen otras profesionales como Dulceida o María Pombo. En definitiva, ha logrado convertirse en una gran influencer.