Victoria Federica estalla en redes sociales por un comentario sobre su físico: «No eres ejemplo para las jóvenes»

Victoria Federica ha dicho basta. La sobrina del Rey Felipe VI, que en los últimos años ha dado un paso adelante como personaje público e influencer, ha protagonizado una de sus respuestas más contundentes en redes sociales después de recibir un comentario que cuestionaba su físico. Acostumbrada a mantener un perfil discreto y alejado de las polémicas, la hija de la infanta Elena rara vez entra al choque con quienes la critican. Sin embargo, en esta ocasión ha decidido romper su silencio para defenderse de unas palabras que ponían el foco en su cuerpo.

La influencer se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza, uno de sus destinos favoritos del verano. Desde allí ha compartido con sus más de medio millón de seguidores varias imágenes de su estancia a bordo de un yate junto a un grupo de amigos, entre los que se encuentra su íntima amiga Rochi Laffón. Paisajes paradisíacos, jornadas de navegación, baños en alta mar y varios estilismos estivales han protagonizado sus últimas publicaciones.

Precisamente uno de esos carretes de fotografías, en el que aparece luciendo un bikini durante la jornada en el barco, ha generado un intenso debate entre sus seguidores. Mientras la mayoría de los comentarios destacaban su estilo o su aspecto físico con mensajes de admiración, una usuaria decidió centrar la conversación en la extrema delgadez de Victoria Federica.

Victoria Federica estalla en redes

El comentario no tardó en hacerse viral. «Me sorprende que todos los mensajes halaguen a Victoria Federica en lugar de cuestionar su extrema delgadez. No es un buen ejemplo para los jóvenes, cada vez más problemas de TCA», escribió la internauta, haciendo referencia a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Se trata de un tipo de comentario que suele repetirse con frecuencia en las redes sociales de personajes públicos, donde la línea entre la preocupación y la opinión sobre el físico ajeno genera un intenso debate. En muchas ocasiones, las celebridades optan por ignorar este tipo de mensajes. Sin embargo, Victoria Federica decidió responder de forma pública.

Lejos de entrar en una discusión o utilizar un tono agresivo, la sobrina del Rey contestó con un mensaje breve pero muy contundente, poniendo el foco precisamente en el hecho de comentar el cuerpo de otra persona. «Me sorprende que hables de cuidar a los jóvenes mientras normalizas comentar el cuerpo de una persona que no conoces en redes sociales. Ese tampoco es un buen ejemplo, Carola. Un beso, te deseo lo mejor», respondió.

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Con estas palabras, Victoria Federica quiso dar la vuelta al argumento de la usuaria, defendiendo que realizar comentarios sobre el físico de otras personas, independientemente de cuál sea su intención, tampoco contribuye a generar un entorno saludable en las redes sociales. No es habitual que la influencer responda directamente a las críticas. Desde que decidió desarrollar una faceta más pública vinculada al mundo de la moda, los eventos y las colaboraciones con distintas firmas, Victoria Federica ha optado por mantener un perfil muy medido. Aunque su actividad en Instagram ha crecido notablemente en los últimos años, rara vez entra en polémicas o responde a los comentarios negativos que recibe.

Su contenido suele centrarse en campañas publicitarias, sesiones de fotos, viajes, festivales de música y momentos de ocio con su círculo más cercano. Una estrategia con la que ha conseguido consolidarse como una de las creadoras de contenido españolas con mayor repercusión mediática, especialmente por el interés que sigue despertando todo lo relacionado con la Familia Real.

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En esta ocasión, sin embargo, ha considerado oportuno intervenir al entender que el comentario traspasaba una línea que afecta a su intimidad y a su aspecto físico. Su respuesta ha sido ampliamente compartida por numerosos usuarios, generando un nuevo debate sobre los límites de las redes sociales y sobre hasta qué punto es apropiado opinar sobre el cuerpo de una persona, incluso cuando se trata de un personaje público.

Por el momento, Victoria Federica ha preferido no hacer más declaraciones sobre el asunto y continúa disfrutando de sus vacaciones en Ibiza junto a sus amigos. Eso sí, con una única respuesta ha dejado claro que, aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, hay determinados comentarios que no está dispuesta a dejar pasar.