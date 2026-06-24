Rocío Laffón, la mejor amiga de Victoria Federica, opina sobre Jorge Navalpotro: «Todos sus novios me han caído bien»

Rocío Laffón era una gran desconocida ante los medios hasta hace muy poco. La creadora de contenidos, que es la mejor amiga de Victoria Federica, conoce muy de cerca el mundo del papel couché por el peso de su apellido, pues pertenece a una importante dinastía española. La joven, que siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Cristóbal Pecchio, su novio, al que conoció en el gimnasio.

Ahora, en su última aparición pública, la andaluza -acompañada por su pareja-, ha hablado como nunca sobre su gran momento vital, pero también, como buena mejor amiga, ha opinado sobre Jorge Navalpotro, actual novio de Victoria Federica.

Rocío Laffón se pronuncia sobre Jorge, novio de Victoria Federica

Con la naturalidad que la caracteriza, Rocío se ha pronunciado sobre una de las preguntas que más interés despierta en el entorno de Victoria Federica: si imagina un futuro compromiso o incluso una boda entre la sobrina del Rey Felipe y Jorge Navalpotro. «Ojalá, a mí me encantaría que se casaran; yo la adoro. A mí me encanta ella, me encanta él, me encantan como pareja», ha confesado, dejando claro que le haría muchísima ilusión que algún día decidieran dar ese paso.

Aunque sus palabras reflejan el enorme cariño que siente por ellos, Rocío ha querido poner calma y recordar que todavía tienen mucho camino por recorrer. «Si se casan, fenomenal. La vida es súper larga, es que somos muy jóvenes», ha explicado, dejando claro que lo importante para ella no es la presión de los titulares, sino que su amiga siga disfrutando de una etapa feliz y plena.

La amistad entre Rocío Laffón y Victoria Federica se ha convertido en una de esas relaciones que permanecen lejos del foco, pero que demuestran la importancia del círculo íntimo para la joven. Rocío conoce de cerca su personalidad y no ha dudado en defenderla con unas palabras llenas de admiración: «Si Victoria es mi mejor amiga es porque lo tiene todo, todo lo bueno lo tiene. Te lo prometo. Victoria es la mejor; si no, no sería mi amiga».

Una declaración que refleja la profunda conexión entre ambas y que pone de manifiesto una realidad que sus amigos más cercanos repiten con frecuencia: detrás de la imagen pública de Victoria Federica existe una persona muy querida por quienes forman parte de su vida privada.

Pero si hay alguien que también ha recibido elogios por parte de Rocío, ese es Jorge Navalpotro. La amiga de Victoria ha asegurado que considera que la pareja encaja a la perfección y que él está a la altura de la joven. «Jorge es digno de lo que es Vic», ha afirmado, una frase con la que deja claro que tiene una opinión muy positiva sobre él y sobre el papel que ocupa en la vida de su amiga.

Además, consciente de que sus palabras podían generar comparaciones con relaciones anteriores, Rocío ha querido matizar su mensaje: «Yo prefiero no decir que es el novio de Victoria el que mejor me cae porque luego la gente tergiversa, todos me han caído bien». Una forma de evitar polémicas y remarcar que su cariño hacia Jorge no nace de una comparación, sino del vínculo que ha creado con él.

Sin embargo, no ha podido evitar mostrar el especial afecto que siente por Navalpotro: «Es verdad que a Jorge le amo, le amo», ha confesado entre risas y con absoluta sinceridad. Una frase que resume la buena relación que existe entre él y el entorno más cercano de Victoria Federica.

Las palabras de Rocío llegan en un momento en el que cada detalle sobre la vida personal de Victoria Federica genera una enorme expectación. Convertida en una de las jóvenes más seguidas de la crónica social española, la hija de la infanta Elena continúa compaginando sus compromisos públicos con una vida privada en la que sus amistades ocupan un papel fundamental.

Con su testimonio, Rocío Laffón deja claro que la felicidad de su amiga es lo primero y que, aunque el futuro solo pertenece a Victoria Federica y Jorge Navalpotro, ambos cuentan con el apoyo incondicional de quienes los rodean. Una muestra más de la estrecha relación que une a este grupo de jóvenes y del cariño que despiertan como pareja entre sus amigos más cercanos.