Jorge Navalporto, el nuevo favorito de Victoria Federica, cumple con los requisitos de los Borbón: heredero y con el visto bueno del Emérito

Hasta hace unos meses era un desconocido para el gran público, pero Jorge Navalporto Simón se ha convertido en uno de los nombres propios de la crónica social. Empresario, deportista y heredero de una de las sagas más conocidas del ocio madrileño, el joven ha conquistado a Victoria Federica y ya forma parte de su entorno más cercano. Su presentación oficial a Juan Carlos I en Sangenjo y, ahora, su escapada a Roma confirman que la relación va muy en serio.

Aunque su noviazgo con la hija de la infanta Elena es relativamente reciente, lo cierto es que Jorge y Victoria se conocen desde hace años. Ambos han compartido círculos de amistades, veranos en Marbella y algunos de los lugares más exclusivos de la noche madrileña. Sin embargo, fue hace apenas unos meses cuando la amistad dio paso a una relación sentimental que no ha dejado de consolidarse desde entonces.

La mejor prueba de ello llegó con el viaje que realizaron juntos a Abu Dabi para celebrar el 88 cumpleaños de Juan Carlos I. Allí, Jorge tuvo la oportunidad de conocer oficialmente al Rey Emérito, una presentación reservada únicamente a las personas que ocupan un lugar importante en la vida de Victoria. No es ningún secreto la estrecha relación que la joven mantiene con su abuelo, a quien ha definido en numerosas ocasiones como una de las personas más influyentes de su vida.

El heredero de La Riviera

Nacido el 12 de junio de 2001, Jorge Navalporto pertenece a una conocida familia empresarial madrileña vinculada al sector del ocio. Es uno de los herederos de La Riviera, la emblemática sala situada junto al río Manzanares que, desde hace más de cinco décadas, se ha consolidado como uno de los espacios de referencia tanto para conciertos como para la vida nocturna de la capital.

Detrás de este negocio se encuentra una de las familias más conocidas del sector hostelero madrileño. Su madre, Amparo Simón, asumió la dirección de la empresa tras el fallecimiento en 2014 de su marido, Eulogio Navalporto, empresario muy reconocido en el mundo del ocio y fundador de otros locales históricos de Madrid.

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Un pasado ligado al deporte

Antes de centrarse en los negocios familiares, Jorge destacó en el ámbito deportivo. Con una altura de 1,97 metros, desarrolló gran parte de su formación como jugador de baloncesto en el Real Canoe Natación Club, donde jugaba como alero. Su pasión por este deporte le llevó posteriormente a Estados Unidos, donde compaginó sus estudios con su carrera deportiva durante una etapa en Florida.

Aunque finalmente su futuro profesional no estuvo ligado al baloncesto de élite, el deporte sigue ocupando un papel fundamental en su día a día. Quienes le conocen destacan su disciplina, su perfil discreto y su escasa exposición mediática, una actitud que ha mantenido incluso desde que comenzó su relación con Victoria Federica.

Más allá de la evidente química entre ambos, quienes forman parte de su entorno destacan que comparten una forma muy similar de entender la vida. Los dos conceden una enorme importancia a la familia, disfrutan de los planes con amigos y son habituales de algunas de las citas sociales más destacadas del calendario, como la Feria de Abril o los veranos en Sotogrande y Marbella.Precisamente, ese perfil familiar parece haber sido uno de los puntos de conexión más importantes entre ambos.