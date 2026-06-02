Roma vuelve a cruzarse en la vida sentimental de Victoria Federica de Marichalar. La capital italiana, considerada desde hace décadas como una de las ciudades más románticas del mundo, parece haberse convertido también en un lugar clave dentro de las relaciones más importantes de la hija de la infanta Elena. Si ahora la sobrina del Rey Felipe VI acaba de regresar de una escapada junto a Jorge Navalpotro, años atrás también eligió la ciudad eterna para disfrutar de uno de sus primeros viajes con Jorge Bárcenas.

La reciente escapada de Victoria Federica y Jorge Navalpotro a Roma ha vuelto a confirmar el gran momento sentimental que atraviesa la pareja. COOL publicaba en exclusiva las imágenes de ambos a su llegada al aeropuerto de Madrid tras pasar unos días en Italia. Relajados, cómplices y cada vez más unidos, la pareja disfrutó de un viaje que supone un nuevo paso en una relación que no ha dejado de consolidarse desde que comenzó a finales de 2025.

Pero lo cierto es que esta no es la primera vez que Roma acompaña una etapa importante en la vida amorosa de Victoria Federica. En noviembre de 2019, la royal ya viajó a la capital italiana junto a Jorge Bárcenas, entonces uno de los rostros más comentados de su entorno sentimental. Aquel viaje marcó uno de los primeros grandes planes públicos de la pareja y evidenció la enorme complicidad que existía entre ambos.

En aquella ocasión, Victoria Federica acompañó al DJ a Roma coincidiendo con un compromiso profesional de Jorge Bárcenas en la discoteca Shari Vari Playhouse. El joven actuó junto a Adrián Lozano en una fiesta celebrada en pleno centro de la ciudad, mientras la nieta del Rey Juan Carlos I disfrutaba de la velada junto al grupo de amigos que les acompañaba. Las imágenes compartidas entonces en redes sociales mostraban a una Victoria completamente entregada a la noche romana, cantando, bailando y grabando algunos momentos con su teléfono móvil.

Aquel viaje estuvo además lleno de planes típicos en la ciudad eterna. Jorge Bárcenas compartió imágenes recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos de Roma, como el Coliseo o la Fontana di Trevi, mientras el grupo también disfrutó de una cena en el conocido barrio de Trastevere. La escapada llegaba además en uno de los momentos más felices de aquella relación, que durante años se convirtió en una de las más mediáticas del panorama social español.

Ahora, varios años después y con una vida sentimental muy distinta, Roma vuelve a aparecer en el camino de Victoria Federica. Esta vez lo hace junto a Jorge Navalpotro, empresario madrileño con quien comparte aficiones, entorno social y una relación mucho más discreta y estable, según aseguran personas cercanas a la pareja. Aunque ambos han intentado mantener cierta privacidad, en los últimos meses han sido numerosos los viajes y planes compartidos que han confirmado la solidez de su historia de amor. Así, primero junto a Jorge Bárcenas y ahora con Jorge Navalpotro, la ciudad eterna parece ocupar un lugar especial dentro de la historia amorosa de Victoria Federica.