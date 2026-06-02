Roma ha sido el último destino elegido por Victoria Federica de Marichalar y Borbón y Jorge Navalpotro para disfrutar de unos días de desconexión en pareja. COOL tiene las imágenes en exclusiva de la pareja a su llegada al aeropuerto de Madrid tras pasar el fin de semana en la capital italiana. Sin gestos de cariño ni muestras públicas de afecto, y lejos de la estampa habitual de dos enamorados que apenas llevan medio año juntos, ambos caminan con naturalidad y cierta distancia, fieles al perfil discreto que han mantenido desde que comenzó su relación.

Ambos aparecen coordinados en sus estilismos con pantalones en tonos beige. Victoria Federica apostó por una cómoda sudadera blanca y zapatillas deportivas, mientras que Jorge Navalpotro lució un polo azul marino combinado con náuticos, en un look casual y veraniego que dejaba ver la naturalidad con la que viven actualmente su relación.

La nieta del Rey Juan Carlos I y el empresario continúan consolidando una historia de amor que, desde hace meses, se ha convertido en una de las más comentadas del panorama social español. Aunque al principio ambos intentaron mantener cierta discreción, lo cierto es que poco a poco han ido dejando ver la buena sintonía y la naturalidad con la que están viviendo esta relación, marcada por los viajes, los encuentros familiares y los planes compartidos.

Durante su escapada a Roma, considerada por muchos como la ciudad del amor, la pareja habría disfrutado de varios días alejados de la rutina y del foco mediático que suele rodear a Victoria Federica. La capital italiana se ha convertido así en el escenario perfecto para seguir fortaleciendo una relación que parece avanzar con paso firme. En las imágenes en exclusiva de COOL también se aprecia a Victoria Federica caminando ligeramente por delante de Jorge Navalpotro y bastante pendiente de su teléfono móvil durante buena parte del recorrido por el aeropuerto. Aunque ambos avanzan juntos y en actitud relajada tras su regreso de Italia, las instantáneas dejan ver una complicidad más discreta y distante de lo habitual, sin apenas gestos de cercanía entre ellos. A su llegada a Madrid, la pareja fue vista abandonando el aeropuerto después de poner fin a su escapada en Roma, un viaje marcado por la naturalidad y la calma, aunque con una actitud algo fría y reservada ante las cámaras.

La relación entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro comenzó a finales de 2025 y, desde entonces, no ha dejado de evolucionar. Él, empresario vinculado al conocido negocio familiar del ocio nocturno madrileño y heredero de la emblemática sala La Riviera, comparte con la hija de la infanta Elena un estilo de vida muy parecido, además de numerosas aficiones en común. Ambos disfrutan especialmente de los viajes, los eventos sociales y el ambiente ecuestre, una de las grandes pasiones de Victoria Federica desde pequeña.

En los últimos meses, además, Jorge Navalpotro ha ido integrándose cada vez más en el entorno cercano de la joven. La pareja ha compartido diferentes encuentros familiares y escapadas junto a personas muy importantes para Victoria Federica, incluido el Rey emérito Juan Carlos I. Uno de los viajes que más llamó la atención fue precisamente su reciente visita a Sangenjo, donde coincidieron nuevamente con el emérito durante uno de sus habituales desplazamientos a Galicia. Un gesto que muchos interpretan como una muestra de la buena relación existente entre Jorge y la familia de la sobrina del Rey Felipe VI.

Más allá de los encuentros familiares, ambos también han comenzado a mostrarse mucho más cómodos compartiendo momentos juntos en público. Hace apenas unas semanas, Jorge Navalpotro sorprendía dedicándole un romántico mensaje a Victoria Federica en redes sociales junto a una imagen de ella montando a caballo durante la Feria de Abril de Sevilla. Un detalle muy comentado que reflejaba el gran momento personal que vive actualmente la pareja. «No la hay más guapa. Te quiero», escribió.

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La historia de amor de Victoria Federica con Jorge Navalpotro ha despertado inevitablemente comparaciones con relaciones anteriores de la joven, especialmente con la que mantuvo durante años junto al DJ Jorge Bárcenas. Aquella fue una de las relaciones más mediáticas de la royal y estuvo marcada por una enorme exposición pública. Sin embargo, quienes conocen a la pareja aseguran que con Navalpotro la situación es diferente y que Victoria Federica atraviesa una etapa mucho más tranquila y estable a nivel sentimental. La escapada a Roma supone ahora un nuevo capítulo dentro de esta relación que no deja de afianzarse. Viajes, planes familiares y apariciones públicas forman ya parte de la rutina de una pareja que parece disfrutar de uno de sus momentos más felices. Cada vez más unidos y cómplices, Victoria Federica y Jorge Navalpotro continúan escribiendo una historia de amor que sigue generando enorme expectación dentro del panorama social español.