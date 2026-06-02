Lo llaman la ciudad de los castillos y de los panaderos: el refugio de Roberto Leal en Sevilla

Roberto Leal se ha convertido en uno de los rostros más famosos de la televisión y ahora acaba de publicar una novela que está teniendo mucho éxito. Sin embargo, pese a los años de trayectoria profesional, la popularidad y el éxito alcanzado en la pequeña pantalla, hay un elemento que permanece inalterable en su discurso público: la estrecha relación que mantiene con el lugar donde comenzó todo.

Ese lugar es Alcalá de Guadaíra, un municipio situado a escasos kilómetros de Sevilla que ha construido una identidad propia a lo largo de los siglos gracias a su patrimonio histórico, su estrecha relación con el río Guadaíra y una tradición panadera que acabó convirtiéndose en una de sus señas de identidad más reconocidas dentro de Andalucía.

Roberto Leal nunca ha ocultado el cariño que siente por su tierra. De hecho, cuando recibió uno de los reconocimientos más importantes de su vida al ser nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Sevilla, aprovechó la ocasión para reivindicar el valor de las raíces y de la vida en los municipios alejados de los grandes focos mediáticos.

Un refugio lleno de historia

Hablar de Alcalá de Guadaíra es, en cierta manera, hablar también de la historia de Roberto Leal. Allí nació, allí creció y allí permanecen muchos de los recuerdos que han acompañado al comunicador durante toda su trayectoria.

El vínculo entre el presentador y su localidad natal quedó reflejado de manera especialmente simbólica en 2019, cuando el Ayuntamiento decidió dedicarle una calle. La vía, ubicada junto al Auditorio Riberas del Guadaíra, pasó a llevar su nombre como reconocimiento a una carrera profesional que ha servido para proyectar el nombre de la ciudad mucho más allá de las fronteras andaluzas.

Años después, ese homenaje adquirió una dimensión todavía más emotiva. En 2025, la denominación de la calle fue modificada para incorporar también el apellido Guillén, en recuerdo de Mercedes Guillén, madre del presentador.

Para quienes conocen al comunicador, esta decisión tenía un profundo significado. A lo largo de numerosas entrevistas, Roberto ha mostrado la enorme influencia que su entorno familiar ha tenido en su vida, convirtiendo ese homenaje en algo mucho más personal que una simple placa urbana.

El castillo y otros puntos clave

Pocas imágenes representan mejor a Alcalá de Guadaíra que la silueta de su castillo recortándose sobre el paisaje. Visible desde numerosos puntos de la ciudad, esta fortaleza constituye uno de los conjuntos defensivos más importantes de la provincia de Sevilla.

Su origen se remonta al periodo andalusí, aunque fue durante la etapa almohade cuando adquirió gran parte de la configuración que todavía conserva. Lejos de la imagen romántica asociada a algunos castillos europeos, la construcción nació con una finalidad estrictamente estratégica y militar.

Murallas robustas, torres defensivas, almenas, accesos diseñados para dificultar el avance de posibles invasores y espacios organizados para garantizar la protección de sus ocupantes formaban parte de una estructura concebida para resistir conflictos y asegurar el control del territorio.

Tras la conquista cristiana de la zona en el siglo XIII, la fortaleza experimentó diversas ampliaciones y reformas que contribuyeron a configurar su aspecto medieval definitivo. El resultado es un complejo arquitectónico de gran valor histórico que permite comprender la importancia que tuvo Alcalá de Guadaíra en distintas etapas de la historia peninsular.

Entre los espacios más destacados del recinto sobresalen el Patio de la Sima, el Patio de los Silos, la Torre del Homenaje y la conocida Torre Mocha, elementos que permiten recorrer siglos de evolución defensiva y conocer de primera mano cómo funcionaba una fortaleza de estas características.

Naturaleza y libertad

Aunque el castillo constituye el principal símbolo visual de Alcalá de Guadaíra, la verdadera columna vertebral de la ciudad ha sido históricamente el río que le da nombre.

El Guadaíra no solo modeló el paisaje. También impulsó durante siglos la economía local y favoreció el desarrollo de actividades que terminarían definiendo la identidad del municipio.

Uno de los espacios más apreciados por vecinos y visitantes es el entorno natural que conecta el Parque de Oromana con la Ruta de los Molinos Harineros. Se trata de un recorrido donde naturaleza, historia y patrimonio industrial conviven en perfecta armonía.

Pinos, senderos, zonas de ribera y antiguas construcciones hidráulicas acompañan un paseo que permite entender por qué el agua desempeñó un papel tan relevante en el desarrollo de la localidad.

Durante generaciones, los molinos aprovecharon la fuerza de la corriente para transformar el cereal en harina. Aquella actividad, aparentemente cotidiana, acabaría teniendo consecuencias decisivas para la economía de la zona.

Gracias a estos ingenios hidráulicos, Alcalá de Guadaíra se convirtió en uno de los principales centros productores de harina de Andalucía, una circunstancia que impulsó la expansión de numerosas panaderías y hornos tradicionales.

El lugar al que siempre vuelve

Mientras su carrera profesional continúa desarrollándose en los principales medios de comunicación del país, Roberto Leal mantiene intacta la conexión con el municipio que le vio crecer.

Entre castillos centenarios, molinos junto al río, leyendas populares y el aroma permanente del pan recién horneado, la localidad sevillana continúa ocupando un lugar central en la historia personal del presentador. Un refugio emocional que, pese al paso del tiempo y a la notoriedad alcanzada, sigue representando una parte esencial de quién es y de dónde viene.