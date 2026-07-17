Cómo llevar el crochet este verano: cinco ideas para sumarte a la tendencia más fresca y atemporal de la temporada

Es llegar el verano y nuestro armario tiende de una forma completamente natural a buscar prendas que se deshagan lo máximo posible del algodón. Es fácil si optas por fibras naturales y prendas con cierta ventilación arquitectónica. ¿Qué nos deja esta petición? Una vuelta indiscutible, temporada tras temporada, del crochet o croché. Las grandes firmas de moda no dudan en apostar por esta técnica para rendir homenaje al verano en sus colecciones, y no es para menos. Además de darnos un guiño setentero y cierta vibra al nany core que tanto está dominando la moda, es una técnica elegante y sencilla que se adapta a cualquier prenda. Si quieres saber cómo llevarlo este verano, aquí te damos cinco opciones que encajarán perfectamente con cualquier plan del verano.

En ‘sneakers’

Donde menos nos esperábamos ver una tela como el crochet seguramente sería en unas deportivas. Pero entre que la moda está en su momento más versátil y que el verano lo que le pide al calzado es que sea transpirable, no se nos ocurre mejor momento para jugar con esta estética. Otro de los puntos que hacen que esta elección sea aún mejor es esa desvinculación de las sneakers con el mundo deportivo que estamos viendo estas últimas temporadas. Se han vuelto más femeninas, más abiertas, más originales y ahora un tejido como el crochet tiene su lugar en el universo del calzado.

En el pareo

El pareo se puede entender como una de las prendas o complementos, dependiendo de cómo lo lleves, más importantes del verano. Por eso, verlo en todas sus formas y versiones es algo que acompaña a esta época. Quizá de la forma más original y menos vista para llevar esta prenda es con el crochet, pero lo cierto es que le da un aire más divertido al look y juega con ese nany core que tanto se está llevando este año. Puedes combinarlo con un pantalón bombacho y conseguir que este complemento sume al look.

En el bolso

Como no, el croché vuelve a tomar los bolsos como su escenario perfecto para desplegar su creatividad. Aquí los vemos con diferentes colores, con adornos elaborados con el propio crochet o con todo lo que este universo puede conceder a un accesorio tan necesario. Debes tener en cuenta que el bolso es una extensión del look y, cuando este se vuelve más hippie y bohemio, lo propio es que el bolso adquiera los mismos códigos. Por eso este año podemos ver cómo cada gran maison de la moda encuentra en su catálogo un bolso de estas características ajustado a su estética.

En el gorro

Las gurús de la moda han dictaminado que este año vuelve el casquete como gorro oficial del verano. Eso quiere decir, indiscutiblemente, que el ganchillo o crochet vuelve a tomar protagonismo en esta prenda. Hablamos entonces de una versatilidad de colores y estilos, porque quien quiera llevarlo de forma más arreglada podrá conformarse con la elegancia de la técnica y, quien prefiera un punto más bohemio, siempre podrá añadir abalorios para tener el complemento que toda it girl necesita.

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En el cárdigan

Los días que el calor da un respiro y las temperaturas descienden, también puedes optar por clásicos oversize de la temporada, como los cárdigan o las chaquetas XL. Una de las firmas que más ha dejado que esta prenda entre dentro de sus nuevas colecciones es Ermanno Scervino. En ella vemos cómo esta técnica da forma a prendas que toman la estética del entretiempo para dar cabida a los días de frío dentro del verano con el crochet como protagonista. Y, por si hay dudas, nos encanta y es una de las prendas con las que nos quedamos para dar ese toque bohemio a los estilismos.

En el vestido

Menos hippie y más arreglado es la opción de optar por un vestido con estas características. Sigue siendo una prenda fresca, a la moda y encima elegante, perfecta para cuando quieres que este estilo te acompañe en momentos más arreglados o para ocasiones más especiales. Hace de lienzo perfecto para dejar todo el protagonismo a los complementos y así poder elegir si quieres que sea más boho chic o si prefieres que este estilo se convierta en algo más refinado.