Cómo incorporar el azul cielo a tus looks con estilo esta temporada

La naturaleza marca el compás de los colores que debes aplicar en tus outfits. Es algo así como una regla no escrita de la moda, de la que puedes sacar tanto inspiración como ayuda para decidir qué elegir en tu look. Lo que ocurre en verano es que el armario hace un pacto con las gamas más vibrantes y frescas para dejar que inunden como una ola cromática estival tu armario. Y este año, entre todas las gamas posibles, el que ha vuelto a instaurarse como el color de la temporada es el azul cielo. Un tono evocador, juvenil, discreto y con una impresionante capacidad de adaptación que puede añadirse en cualquier complemento, prenda o detalle de tu estilismo.

El azul y el verano son un match estilístico inconfundible. No es nada nuevo que este tono dicte cómo se vestirá en la temporada estival y, aun así, seguimos viendo cómo da juego a prendas diferentes y a estilos actuales. Porque hablar de tendencia en los colores tiene una ventaja: que puede adaptarse a las prendas que causen sensación en cada momento del año. Lo cual es perfecto si no quieres renunciar a esos pantalones, esa falda, esas deportivas o esa prenda que tienes en mente desde hace tanto tiempo.

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Entramos en el azul, un tono que fue una de las grandes sorpresas en las presentaciones de las grandes firmas. Fue, sin lugar a dudas, el color predominante en las Semanas de la Moda internacionales, adquiriendo todo su espectro cromático para dar luz a prendas, complementos, accesorios, calzados… Es decir, a cualquier prenda que pueda tener cabida en un armario.

El azul cielo, en concreto, evoca suavidad, limpieza y frescura. Según la psicología visual, este color proporciona calma, serenidad, confianza y paz mental. En lo que a estilismo se refiere, esas mismas propiedades se adaptan también a la moda. Sirve igual para añadir un toque risueño de color a través de un complemento como para hacer un total look que no quede excesivamente recargado. Con ello, te damos inspiración sobre algunos looks que puedes llevar a cabo con este tono.

Anillos

El maximalismo es una corriente en joyería de la que te puedes aprovechar para incluir en tu repositorio estival piezas más llamativas y auténticas como los anillos XXL. Invitan a que los colores se vean con mucha más presencia, tanto que ha sido elegido por firmas como Suma Cruz como base para que este color sea uno de los pilares de su colección.

Bikini

Claro que el bikini, más que una prenda funcional para poder disfrutar de tardes de playa y piscina, también es otro de los puntos donde puedes valorar la introducción del azul. Ahora que los diseños apuestan por estampados más vívidos y con mayor juego, puedes elegir diseños que integren el azul cielo como parte de un todo y no donde exclusivamente se pueda ver este color.

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Shorts pijameros

Quién diría que un short tipo pijama terminaría siendo la prenda estrella de la colección de verano de tantas firmas de moda. Lo cierto es que la incorporación de la lencería dentro de la ropa de calle ha dado tanto juego que los shorts tipo pijama ya han salido de la ropa de cama para dar juego a las calles. Y son una opción excelente para el verano que invita a llevarlos tanto con un básico encima como con otras prendas de color.

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Calzado

Las zapatillas irrumpieron como catalizadores de la moda hace unas temporadas y, desde entonces, no hay pieza que se escape a su encanto. Hoff es una de esas marcas que ha sabido adaptar su calzado a todas las versiones y ofrece una gama de colores que juegan con el azul cielo para adaptarse al verano, también en el calzado.

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El reinado de las rayas

Las rayas marineras son un símbolo del verano. Suma entonces dos más dos y junta las rayas con el tono azul cielo para dar con la combinación que más va a triunfar esta temporada.

Vestido básico

Dentro de los básicos del verano, como los vestidos, el azul siempre es un acierto. Primero, porque, como decíamos antes, la discreción de este color hace que se pueda utilizar como total look sin miedo a pecar de excesivo. Además, porque es un color elegante que sirve para cualquier situación: desde ir a la playa hasta salir en momentos más formales.

Casquete de ganchillo

Dando paso a los complementos, uno de los que entran en verano son los casquetes, los gorros playeros y toda esta gama de accesorios para la cabeza. Aportan estilo y personalidad a cualquier look, e incluso ofrecen frescor y comodidad en los días más calurosos. Así, estos accesorios se consolidan como aliados imprescindibles para disfrutar de la temporada con comodidad y estilo.