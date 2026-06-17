Ni rojo ni coral: 7 colores de pedicura que van a ser la tendencia este verano 2026

La belleza y el cuidado personal forman parte de los hábitos cotidianos de muchas personas. Más allá de la ropa o el maquillaje, existen pequeños detalles que ayudan a completar cualquier estilo y reflejar la personalidad de cada uno. En este contexto, la pedicura ha ganado protagonismo y se ha convertido en un elemento clave durante los meses más cálidos, cuando las sandalias y el calzado abierto dejan los pies a la vista. Estos son los 7 colores de pedicura tendencia de este verano.

Según la Clínica Giménez, «Hacerte la pedicura es un buen truco para que las uñas de los pies estén bien cuidadas y con un aspecto bonito. Lo mejor es hacerte la pedicura de manera regular». Actualmente, las uñas de los pies ya no cumplen únicamente una función estética básica, sino que también acompañan las tendencias de moda de cada temporada. Para el verano 2026, los esmaltes se inclinan por colores intensos, acabados delicados y propuestas frescas que aportan estilo, sofisticación y un toque de originalidad.

7 colores de pedicura que van a ser la tendencia

Blanco

El blanco continúa entre los favoritos gracias a su apariencia elegante y luminosa. Las versiones lechosas o ligeramente translúcidas generan un efecto fresco que resalta especialmente sobre la piel bronceada. Además, combina sin esfuerzo con cualquier outfit de verano.

Rojo cereza

El clásico rojo se renueva con una versión más intensa y vibrante. El tono cereza aporta sofisticación, realza cualquier look y resulta perfecto tanto para eventos nocturnos como para jornadas de playa. Es una apuesta segura para quienes buscan un estilo elegante y atemporal.

Tonos coral y naranja

Las tonalidades inspiradas en los paisajes tropicales tendrán una fuerte presencia esta temporada. El coral y el naranja transmiten vitalidad, optimismo y energía, convirtiéndose en opciones ideales para quienes desean una pedicura llamativa y alegre.

Lavanda

Este color se posiciona como uno de los tonos más elegidos para la temporada gracias a su equilibrio entre suavidad y modernidad. El lavanda transmite frescura y elegancia, aportando un toque delicado que combina perfectamente con looks veraniegos, prendas claras y accesorios en tonos neutros.

Azul cielo

Inspirado en los días despejados de verano, este tono se posiciona como una de las grandes tendencias. El azul cielo brinda una sensación de frescura y serenidad, además de complementar muy bien prendas claras y looks casuals.

Rosa pastel

Los colores suaves seguirán ocupando un lugar destacado. El rosa pastel ofrece un acabado delicado y femenino que aporta elegancia sin resultar excesivo. Es una alternativa perfecta para quienes prefieren estilos discretos y versátiles.

Verde menta

Moderno y refrescante, el verde menta se consolida como una de las opciones más novedosas de la temporada. Su apariencia ligera y juvenil permite aportar un detalle original sin perder sofisticación.

Ideas de diseños de pedicura para lucir este verano

Pedicura francesa de colores

La tradicional francesa se actualiza con puntas en colores pastel, tonos vibrantes o acabados metalizados. Esta versión renovada aporta un aire moderno sin perder la esencia clásica que la caracteriza.

Diseños minimalistas

Las propuestas simples seguirán ganando terreno. Líneas delicadas, pequeños puntos y detalles sutiles crean un efecto elegante y armonioso que se adapta a cualquier ocasión.

Efecto glaseado o perlado

Los acabados brillantes con reflejos nacarados continuarán entre los más elegidos. Este estilo aporta luminosidad y un aspecto refinado que realza las uñas de manera sutil. Y están entre los 7 colores de pedicura que van a ser la tendencia este verano 2026.

Combinación de colores

Llevar distintos tonos en cada uña o jugar con combinaciones armónicas será otra de las tendencias destacadas. Esta propuesta permite crear diseños originales y personalizados con un toque divertido.

Consejos útiles para mantener una pedicura perfecta

Hidratar los pies diariamente

Mantener la piel hidratada ayuda a conservar una apariencia saludable y mejora el resultado final de la pedicura. «Este paso debe formar parte de tu rutina, puedes usar crema corporal o crema para pies», aconsejan los expertos de la Clínica Giménez.

Utilizar esmaltes de buena calidad

Elegir productos de calidad contribuye a prolongar la duración del color y favorece un acabado más uniforme y resistente.

Proteger las uñas del sol y el agua

La exposición frecuente al sol, el cloro de las piscinas o el agua de mar puede deteriorar el esmalte antes de tiempo. Tomar ciertos cuidados ayudará a conservar la pedicura impecable durante más días.