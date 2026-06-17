En lugar de un vestido ibicenco: en el verano de 2026, a todo el mundo le encantará el vestido «Romance» de Par y Escala

El verano tiene sus propios códigos: vestidos ligeros, tejidos airosos, colores que recuerdan a atardeceres y prendas que parecen estar hechas para usarse sin zapatos y con el bikini sustituyendo la ropa interior. En 2026, sin embargo, el armario estival parece alejarse de los clásicos de siempre y apuesta por una nueva forma de entender la temporada: menos básicos previsibles y más piezas con personalidad.

Durante años, los vestidos blancos de inspiración ibicenca han sido el uniforme no oficial del verano. Esa estética de lino, tonos neutros y siluetas románticas sigue teniendo su espacio, pero esta temporada comparte protagonismo con otra tendencia que gana fuerza: estampados llenos de color, cortes asimétricos, tejidos con textura y prendas capaces de transformar un look sin necesidad de añadir complementos.

Una filosofía que encaja a la perfección con Par y Escala, la firma gallega que ha convertido sus estampados en una de sus grandes señas de identidad y que ya ha llamado la atención de perfiles como María Pombo, que se dejaba ver durante sus días en Miami con uno de sus conjuntos.

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La marca, fundada por Iara Viñuales, nació después de un viaje a India que cambió su manera de entender los tejidos, los colores y la artesanía. Desde entonces, Par y Escala ha construido un universo propio alrededor de prendas femeninas, ligeras y con alma viajera, diseñadas en España y confeccionadas entre India y España.

Su nueva colección de verano vuelve a apostar por ese equilibrio entre comodidad y diseño con una propuesta dividida en tres momentos: ‘Waiting for Summer’, ‘Chasing the Sun’ y ‘Summer Arrived’, tres etapas que acompañan desde los primeros días de calor hasta el final del verano.

Además, la firma da un paso más con el lanzamiento de su primera línea de bikinis, llevando sus estampados más reconocibles también al agua.

El vestido Romance: la alternativa al vestido ibicenco que no sabías que necesitabas

Si hay una prenda que resume el nuevo verano, es el vestido Romance. Puede que a primera vista sea uno de esos diseños que pasan desapercibidos entre tantas novedades, pero basta con probarlo para entender por qué es de esas piezas que cuesta quitarse durante toda la temporada.

Porque este verano los vestidos ya no buscan únicamente ese aire blanco y relajado asociado a Ibiza. La tendencia mira hacia otra dirección: colores, estampados, cortes asimétricos y detalles que hacen que cada prenda tenga algo diferente.

El vestido Romance reúne precisamente esas características. Su silueta favorece, su caída acompaña el movimiento y su estampado aporta ese toque especial que convierte una pieza sencilla en una de las protagonistas del armario.

Es la prueba de que el verano de 2026 no va solo de prendas cómodas, sino de encontrar piezas que transmitan algo.

Estampados artesanales que cuentan una historia

Más allá de las tendencias, uno de los grandes valores de Par y Escala está en la manera de trabajar sus tejidos. La firma apuesta por técnicas artesanales como el block print o el shibori, procesos manuales que hacen que cada pieza tenga pequeñas diferencias y conserve parte del trabajo detrás de su creación.

El block print utiliza sellos de madera tallados a mano que se aplican sobre la tela uno a uno, mientras que el shibori nace de doblar, anudar o manipular el tejido antes de teñirlo para conseguir formas únicas.

En esta colección, estampados como Jamu, Bee o Agus aparecen en vestidos, camisas, pantalones, conjuntos y prendas de baño, creando un universo reconocible donde el color y la artesanía son los protagonistas.