Robe Iniesta, cantante, sobre la educación: «Memorizar siempre ha sido un poco atraso, creo que habría que darle más cancha a la creación y al espíritu crítico»

Las canciones de Robe Iniesta siguen formando parte de la banda sonora de varias generaciones. Tanto al frente de Extremoduro como en su etapa en solitario, el artista extremeño construyó una trayectoria marcada por unas letras profundamente personales y una manera de entender la música que siempre huyó de los convencionalismos.

Una de las más recordadas tuvo lugar durante una entrevista concedida a Canal Extremadura Radio en agosto de 2024, coincidiendo con la gira Ni santos ni inocentes. En aquella conversación, el cantante abordó cuestiones relacionadas con la educación y dejó una opinión que, con el paso del tiempo, sigue despertando interés por la vigencia del debate que plantea: el papel que debe desempeñar la memorización en el aprendizaje.

Lejos de formular una crítica contundente al sistema educativo, Robe Iniesta apostó por una reflexión pausada en la que defendió la necesidad de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico por encima de la simple repetición de contenidos.

Una reflexión sobre la educación

Durante la entrevista, el músico fue preguntado por la forma en la que tradicionalmente se ha enseñado en las escuelas, un modelo basado en gran medida en la memorización de datos y conceptos. Su respuesta fue directa y coherente con la manera franca con la que acostumbraba a expresarse.

«Por supuesto. Pero esto es así hace ya mucho tiempo. Cada día tiene menos sentido lo de la memorización, cada día menos», afirmó.

Con esas palabras resumía una idea que, desde hace años, también ocupa un lugar destacado en el debate educativo. La irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado profundamente el acceso a la información, haciendo que muchos especialistas cuestionen si sigue teniendo sentido centrar buena parte del aprendizaje en recordar datos que hoy pueden consultarse en cuestión de segundos.

Robe Iniesta recurrió precisamente a esa realidad para explicar su postura. En su opinión, vivimos en una sociedad donde el conocimiento está permanentemente al alcance de la mano gracias a los dispositivos móviles.

«Te echas la mano al bolsillo y ya sabes tú ahí todo lo que quieras saber. Todo lo que quieras saber de todas las ciencias, de todas las fechas… todo con echarte la mano al bolsillo», señaló con total naturalidad.

El pensamiento crítico

El artista consideraba que aprender algunas cosas de memoria sigue siendo necesario. De hecho, quiso introducir un matiz importante para evitar interpretaciones simplistas de su discurso. «Hay cosas que sí que hay que memorizar, pero no basar todo en eso», explicó.

Su propuesta pasaba por modificar el equilibrio entre ambos modelos de aprendizaje. Para el cantante, la educación debería dedicar muchos más esfuerzos a desarrollar capacidades relacionadas con la creatividad, la reflexión y el análisis, competencias que consideraba mucho más útiles en el contexto actual.

Fue entonces cuando pronunció una de las frases más recordadas de aquella entrevista: «Memorizar siempre ha sido un poco atraso, creo que habría que darle más cancha a la creación y a desarrollar un espíritu crítico».

Una afirmación que sintetizaba su visión sobre cómo debería evolucionar la enseñanza y que conectaba con una idea cada vez más presente en numerosos ámbitos educativos: enseñar a interpretar, cuestionar y comprender la información resulta tan importante como adquirir conocimientos.

Una voz que trascendía la música

Las declaraciones de Robe Iniesta sobre la educación reflejaban una faceta que quienes seguían su trayectoria conocían bien. A lo largo de su carrera, el compositor nunca limitó sus intervenciones públicas a la promoción de discos o conciertos. Sus entrevistas solían derivar hacia cuestiones sociales que siguen muy presentes en la actualidad.

Ese estilo directo, unido a una personalidad poco dada a los discursos grandilocuentes, hizo que muchas de sus opiniones trascendieran el ámbito musical. Sus palabras no pretendían sentar cátedra, buscaban compartir una forma de entender el mundo construida desde la experiencia y el sentido común.

En esa entrevista de 2024 volvió a demostrar esa capacidad para condensar debates complejos en frases sencillas, comprensibles para cualquier oyente.

Un debate plenamente vigente

Las palabras de Robe Iniesta mantienen hoy plena actualidad porque coinciden con una discusión que sigue presente en el ámbito educativo. El equilibrio entre la adquisición de conocimientos, la memorización y el desarrollo de competencias continúa siendo objeto de análisis entre docentes, expertos y administraciones educativas.

En ese contexto, las reflexiones del músico invitan a pensar sobre cómo preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse en una sociedad en la que la información está disponible de manera inmediata, pero donde resulta cada vez más importante saber interpretarla, analizarla y utilizarla con criterio.

Más allá de compartir o no su planteamiento, sus declaraciones pusieron sobre la mesa una cuestión que afecta directamente al modelo de enseñanza y al papel que deben desempeñar las escuelas en un entorno profundamente transformado por la tecnología.

Con la naturalidad que siempre caracterizó sus intervenciones públicas, Robe Iniesta dejó una idea sencilla, pero cargada de significado: la educación no debería limitarse a enseñar a recordar, sino también a enseñar a pensar. Una reflexión que, años después de ser pronunciada, continúa encontrando eco mucho más allá del universo del rock.