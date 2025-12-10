Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro e icono del rock español, a los 63 años de edad

El músico extremeño Robe Iniesta, quien fuera líder del grupo de rock Extremoduro y un auténtico icono del rock español de las últimas décadas, ha fallecido a los 63 años de edad, según ha comunicado su agencia de comunicaciín. Roberto Iniesta Ojea (Plasencia, 16 de mayo de 1962-10 diciembre de 2025), ha sido uno de los músicos más exitosos, así como inexcrutables, de las últimas décadas en el panorama español.

El comunicado difundido por su agencia, acompañado de un vídeo de despedida colgado en las redes, reza así: «Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones».

Según han explicado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

El pasado año, Iniesta ya había suspendido de forma indefinida su última gira por un problema de salud tras haber sido diagnosticado un tromboembolismo pulmonar que le obligó a guardar «reposo absoluto».

Robe Iniesta siempre fue un artista de carácter único y particular, que sólo se sentía cómodo expresándose a través de la música y de su personal entendimiento de la poesía. Alcanzó la fama en 1996 con el gran éxito que cosechó el álbum de Extremoduro Agila. Ahí logró el estatus de estrella, y el gran público comenzó a conocer al mismo tiempo sus veleidades.

En 2015 se lanzó a una carrera en soliltario, que le llevó a girar por el territorio nacional en 2017, pocos años después de anunciar una gira de despedida de Extremoduro, gira que nunca llegó a producirse. Problemas con la productora y aplazamientos por mor de la pandemia del Covid removieron el caldo de cultivo que dio al traste con aquella gira.

A finales de 2024 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a propuesta del Ministerio de Cultura español.