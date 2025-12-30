Telecinco cancela la emisión de ‘La isla de las tentaciones’ hoy, martes 30 de diciembre: los motivos

Es más que evidente que La isla de las tentaciones 9 sigue dando de qué hablar. Desde su estreno, en el que cinco parejas pusieron rumbo a República Dominicana para poner a prueba su amor, no ha dejado indiferente a nadie. No es ningún secreto que estamos ante una de las ediciones más sorprendentes, impactantes e intensas de los últimos años. El pasado lunes 29 de diciembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de este reality presentado por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, terminamos de ver las hogueras mixtas, en la que Darío vio las imágenes de su novia, Almudena, besándose con Borja, su tentador favorito. Por si fuera poco, fuimos testigos del comienzo de emisión de la hoguera de solteros, con Andrea y Gerard como protagonistas. Todavía queda ver qué ocurre con el resto de solteros, pero también con todas las solteras y su encuentro con las participantes.

Muchos están convencidos de que, tras la emisión de la nueva entrega de La isla de las tentaciones 9 el pasado lunes, ese contenido lo podremos disfrutar este martes 30 de diciembre, como ha sido habitual en las últimas semanas desde que comenzó la emisión de esta novena edición. Pero nada más lejos de la realidad. Telecinco ha vuelto a repetir el movimiento realizado la semana pasada, que dejó a toda la audiencia completamente descolocada. ¿El motivo? Este martes no podremos ver la nueva entrega, ya que han preferido emitir una película titulada El Rascacielos. Pero no todo queda ahí, puesto que hay que tener en cuenta que tampoco podremos ver La isla de las tentaciones 9 el miércoles 31 de diciembre, al tratarse del último día del año. En este caso, Telecinco emitirá RÍETE DEL 25, un programa especial que es la antesala a las Campanadas que presentarán Xuso Jones y Sandra Barneda desde Formigal.

¿Cuándo podremos ver las hogueras finales de ‘La isla de las tentaciones 9’?

Lo que es un hecho es que esta semana no será, sino que tendremos que esperar unos cuantos días más. Eso sí, para tratar de contentar a los espectadores tras haber emitido una sola entrega por segunda semana consecutiva, tras las tres a las que estaban acostumbrados, Telecinco ha preparado un nuevo movimiento.

¿En qué consiste, exactamente? En realizar una doble emisión para intentar que los seguidores del reality sean testigo de todas las hogueras finales de esta edición en la misma semana. Por lo tanto, finalmente, descubrirán las decisiones que toman Claudia y Gilbert, Andrea y Enrique, Almudena y Darío y Sandra y Juampi tras su paso por República Dominicana.

Concretamente, podremos disfrutarlo tanto el martes 6 como el miércoles 7 de enero, a las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias). Al parecer, la cadena principal de Mediaset España habría decidido dejar el lunes ‘libre’ al tratarse de un día mágico y muy señalado, especialmente por los más pequeños, como es la llegada de los Reyes Magos. Aunque nos tocará esperar un poco más de lo esperado, estamos convencidos de que merecerá mucho la pena. ¡Comienza la cuenta atrás!