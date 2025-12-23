¿Por qué no se emite esta noche ‘La isla de las tentaciones’? Las razones

Las parrillas de programación de las principales cadenas están viendo como sus horarios cambian por completo en los próximos días. Espacios como El Hormiguero y La Revuelta ya se han marchado de vacaciones, dejando en sus huecos repeticiones (como es el caso de Pablo Motos) y de especiales y sustitutos, como pasará en La 1, que cubrirá el hueco dejado por Broncano y compañía con Viaje al centro de la tele y otros espacios. Esos cambios también están salpicando a La isla de las tentaciones, que desaparece de la programación un día después de liderar en audiencias en la noche del lunes 22 de diciembre, una jugada que podría salirle mal a Telecinco.

Hasta ahora, la emisión habitual del programa era en la noche de los lunes, con una entrega que comenzaba a las 22:00 h y se alargaba hasta la madrugada, mientras que los martes y miércoles se emite en el horario de competencia de El Hormiguero y La Revuelta. Esta semana de Nochebuena no será así, ya que este martes 23 de diciembre ha desaparecido de la programación. En su lugar emitirá el último capítulo de la temporada 14 de La que se avecina (en Prime Video se puede ver el estreno de la T16).

El día 24 de diciembre, noche por excelencia de reuniones familiares, Telecinco ha decidido apostar por la emisión del discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, para después llenar la noche con un especial de Bailando con las estrellas. Se trata de un movimiento lógico, ya que parece un contenido más apropiado para toda la familia y ha sido una de las pocas alegrías para el canal de Mediaset en los últimos meses.

La isla de las tentaciones también desaparecerá en Nochevieja

La noche del miércoles 31 de diciembre tampoco estará La isla de las tentaciones, puesto que el encargado de llenar otra noche familiar será Carlos Latre, que reunirá los momentos más divertidos de la temporada en Mediaset con un especial titulado: Ríete 2025. Después, Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de despedir el año con la emisión de las Campanadas desde Formigal.