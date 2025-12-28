Telecinco anuncia un fichaje de última hora para luchar contra Pedroche y Chenoa en las Campanadas

Parecía que Telecinco se había rendido en su lucha por la audiencia en las Campanadas, pero la cadena ha querido mover ficha días antes de la noche del 31 de diciembre para dejar clara su apuesta. Tras confirmar a Xuso Jones (que ha presentado en los últimos años las Campanadas en la televisión regional de Murcia) y Sandra Barneda, la cadena anuncia un nuevo fichaje. El objetivo es plantar cara el duelo que, presumiblemente, se producirá entre La 1 y Antena 3 por la audiencia. Aunque parece complicado vencer a Cristina Pedroche y la expectación por su vestido, desde la cadena de Fuencarral no tiran la toalla.

Los presentadores se trasladará hasta Panticosa, donde se tomarán las uvas en la estación de esquí, rodeados de nieve y esquiadores. Se trata de un nuevo capítulo en las Campanadas alternativas a las que nos tiene acostumbrados Mediaset, que siempre huye de la Puerta del Sol para diferenciarse del resto de cadenas nacionales.

La cadena ha apostado por Nacho Cano, ex componente de Mecano, para que actúe en su retransmisión cantando la canción Un año más, que realizará desde Madrid. El cantante vendrá a nuestro país desde México, donde se encuentra en estos momentos. De esta manera repetirá la actuación que ya realizó en el año 2020, en plena pandemia, que organizó la Comunidad de Madrid, como homenaje a las víctimas de la Covid 19 durante la pandemia.

¿Qué ofrece Antena 3 en Nochevieja?

La cadena de Atresmedia contará de nuevo con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como pareja de presentadores, aunque contará con Santiago Segura como invitado especial, que se espera que cuente novedades sobre Torrente presidente, la nueva entrega de su saga de películas que llegará en 2026. Es posible que pueda emitir un adelanto de lo que se podrá ver en cines, aunque no hay nada confirmado.

La 1 lo apuesta todo a la música en Nochevieja

TVE, tras tener que despedirse de Andreu Buenafuente y Silvia Abril como presentadores, contará con Chenoa y Estopa como trío para tratar de vencer en audiencia. La pública tratará de sumar todas las señales de sus canales para sumar la mayor audiencia posible, algo que también hará Atresmedia, que se ha cargado las Campanadas de laSexta para emitir también en su segundo canal a Pedroche.

La pública ya ha anunciado que contará con el estreno mundial de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh, la primera con Amaia Montero tras la salida de la vocalista del grupo hace 18 años. Además, contará con actuaciones de Rosario, Lola Indigo, Amaia (ganadora de OT 2017), Nicki Nicole y Ana Torroja, todas ellas grabadas en lugares emblemáticos como el Pirulí, San Sebastián, la localidad segoviana de Pedraza o Granada, entre otros.

También, como apuesta por la música en su 70 aniversario, La 1 promete una gala de Año Nuevo con actuaciones musicales con una estética mucho más cuidada, realizando puestas en escena más elaboradas, dejando así atrás las habituales galas que hasta ahora se han podido ver. Este movimiento se trata de una apuesta para el regreso de los programas musicales a la principal cadena, anunciando a bombo y platillo La casa de la música, el que debería ser el nombre de este nuevo espacio.