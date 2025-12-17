Cristina Pedroche ¿presentará sus últimas Campanadas? «Lo he dado todo»
La presentadora promete no dejar indiferente a nadie
Poco a poco y con el paso de los años, ya se ha convertido en tradición despedir el año con Cristina Pedroche y sus espectaculares diseños, elaborados de forma minuciosa para una ocasión tan especial como es despedir el año desde la Puerta del Sol de Madrid. Lejos queda aquel momento en el que se estrenó en esto de las Campanadas, donde lució un atrevido vestido negro por el que se le brindó la oportunidad de seguir haciéndolo durante 12 años más. Desde ese preciso instante, y consciente de la gran responsabilidad que tiene entre manos, Cristina Pedroche se ha rodeado de los mejores, entre ellos su inseparable amigo Josie, para seguir superándose, año tras año. Dentro de unos días, disfrutaremos del 31 de diciembre de 2025 y, por lo tanto, llegará uno de los momentos más esperados de la noche, que no es otro que descubrir el look de la colaboradora de Zapeando.
Como suele ser habitual, durante estas semanas, se han ido dando diversas pistas sobre lo que la vallecana ha preparado para esta ocasión. El propio Josie ha desvelado que el vestido de este año está inspirado en esas 12 veces que Cristina Pedroche ha despedido el año desde la Puerta del Sol. Pero no todo queda ahí, puesto que la presentadora de las Campanadas en Atresmedia junto a Alberto Chicote ha querido ir mucho más allá a través de su perfil oficial en Instagram. Así pues, ha querido compartir con sus seguidores alguna que otra pincelada de lo que está por venir. A través de un «preguntas y respuestas», Cristina Pedroche respondió a una cuestión que formuló un seguidor: «Qué poquito queda para las Campanadas. ¿Sigues nerviosa como el primer día?». Ella no tardó en sincerarse como nunca al respecto: «Creo que cada vez estoy más nerviosa porque cada año intento superar el anterior».
Acto seguido, quiso aprovechar esa pregunta para hacer un pequeño viaje en el tiempo, desde las primeras Campanadas que presentó: «El primer año sí que no tuve nada de nervios porque pensaba que nadie me vería. Este año me ha costado mucho tomar la decisión de lo que voy a hacer», reconoció, generando muchísimas expectativas.
Por si fuera poco, recalcó lo que previamente había comentado Josie, dando a entender que podrían llegar a ser las últimas Campanadas que presentaría: «son 12 años, 12 uvas, 12 vestidos, 12 campanadas y se cierra un ciclo». Es más, las alarmas saltaron cuando Pedroche comentó lo siguiente: «Nunca se sabe si habrá más (ojalá que sí) pero por si acaso lo he dado todo. Ojalá os guste».
Debemos tener en cuenta que, este año, todo va a ser completamente diferente a lo que hemos disfrutado en los últimos años. De hecho, tanto Alberto Chicote como Cristina Pedroche han asegurado que están preparando «la Superbowl de las Campanadas». Entre otras cuestiones, porque este año podremos verlos en directo no solamente en Antena 3, sino también en laSexta y atresplayer. ¿Serán las últimas Campanadas de la vallecana desde la Puerta del Sol? ¡Solamente el tiempo nos sacará de dudas!
Temas:
- Campanadas
- Cristina Pedroche