Ha estado desaparecida del foco mediático durante un tiempo, pero, ahora, ha regresado. Cristina Pedroche se volvió a convertir en madre el pasado mes de julio y lo hizo tras darle la bienvenida a su segundo hijo en común con Dabiz Muñoz. Un nuevo miembro en la familia al que han presentado bajo el nombre de Isai. Eso sí, al igual que con su primera hija, la pareja ha decidido alejar a los pequeños de las redes sociales. Y es que, no quieren que su rostro se publique o se filtre en ningún lado. Pues, quieren que se respete la privacidad de los niños hasta que ellos así lo deseen.

Tras unos primeros meses junto a su bebé, la madrileña ha decidido reaparecer en televisión. Pues, ya se va acercando una de sus fechas más especiales: el 31 de diciembre. Y es que, como ya es tradición en Atresmedia, la vallecana despedirá el año en Antena 3. Por ello, ya ha comenzado a dar pistas de cómo será su vestido de Nochevieja. Un encuentro televisivo que ha tenido lugar el pasado 23 de octubre en el programa de Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega.

Además de hablar de las Campanadas, Cristina Pedroche ha confesado que su segunda maternidad la está viviendo de una manera diferente a la primera. Eso sí, los miedos continuaron. «Yo cuando me enteré de que era un niño estaba a punto de entrar en El Hormiguero», comenzó diciendo. Pero, se sinceró respecto a su primer pensamiento. Y es que, tal y como ella ha contado en muchas ocasiones, su sueño era ser madre de niñas.

«Pensé: ‘no voy a ser capaz’. No voy a ser capaz de estar ahora alegre, divertida…», confesó. «Me daba como vergüenza decirle a la gente que era un niño porque yo le decía mi niña, a Laia (su hija) le decía ‘tu hermanita’», agregó. Unas palabras que eran escuchadas por Sonsoles Ónega. «Todo el rato era en femenino. Pero, cuando vi que era masculino (que iba a ser niño), salí corriendo del análisis», confesó.

Cristina Pedroche ha explicado que para ella no fue fácil el decirle a todos que iba a ser madre de un niño. Pues, era algo que no estaba en sus planes. «Me costó hasta contárselo a Dabiz y a mis padres, me daba vergüenza», confiesa. «Yo decía: ‘¿Y si no quiero al niño?’ Porque yo ya me había hecho a la idea de tener dos niñas», ha explicado.

A pesar de la situación, la colaboradora de Zapeando ha aprendido a gestionar la llegada de su hijo a su vida. «Este es mucho más tranquilo», ha indicado sobre el pequeño. «Este es un señor pachón. Todo le viene bien», ha agregado. «Laia me lo ponía más difícil porque todo le parecía mal», ha explicado. Una entrevista muy personal donde la madrileña ha confesado estar llevando la situación mucho mejor que hace dos años.