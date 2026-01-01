‘La Reina del Flow 3’: se confirma la fecha de estreno de la serie de Netflix en España

Dicen que lo bueno tarda en llegar, y vaya si La Reina del Flow 3 se ha tomado su tiempo para volver a la pequeña pantalla. Y es que, para alegría de todos, la producción colombiana ya tiene fecha de estreno. Como es bien sabido por todos, la telenovela se ha convertido en una de las series de habla hispana más vistas de los últimos años. Y es que, desde que aterrizó con su primera temporada, ya comenzó a batir todo tipo de récords. Una historia de romance repleta de música, pero donde las mentiras y la traición juegan un papel fundamental. Pues, nada es nunca lo que parece ser. Un fenómeno audiovisual que vuelve, ahora sí y después de años de ausencia, de la mano de nuevos capítulos.

Tal y como se ha informado, La Reina del Flow 3 verá la luz, primeramente, en la plataforma de Caracol TV. Este movimiento no es nada nuevo para los fans, pues también sucedió con la segunda temporada. Pero, que no cunda el pánico. Afortunadamente, la serie tan solo tardará unas horas en estar disponible en la plataforma de Netflix, la cual le otorgó su reconocimiento internacional. Una noticia absolutamente maravillosa para los seguidores. Pues, los fans que no vivan en Latinoamérica también tendrán la oportunidad de ver la producción al mismo tiempo que los que la vean por Caracol TV. Un paso muy importante y que ya ha generado todo tipo de reacciones, el 100% de ellas emocionadas.

¿Cuándo se estrena ‘La Reina del Flow 3’ en España?

Este 2026 ha comenzado de manera oficial y en Netflix quieren darle la bienvenida al año por todo lo alto. Por ello, en tan solo unos días, traerán de vuelta una de sus series más vistas. De esta manera, tal y como se ha comunicado de manera oficial, el próximo 14 de enero tendrá lugar el gran estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow.

Un día muy especial que ya muchos fans tienen marcado en el calendario. Y es que, no hay mejor manera de finalizar las navidades que con este ansiado estreno. Eso sí, recordamos, para poder verlo en Netflix España es necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago que ofrece la plataforma. Pues, es contenido inédito y exclusivo.

¿Qué sucederá en la nueva temporada?

De momento, son pocos los detalles que se saben respecto a esta nueva trama. Pero, ya se ha lanzado de manera oficial el tráiler de la serie. Un adelanto que no ha dejado indiferente a nadie, pues deja en duda el paradero de la reina del flow, Yeimy Montoya.

Asimismo, se avecinan episodios repletos de emociones. Pues, Mike Rivera, el villano de la segunda temporada, vuelve pisando fuerte. «Ya es hora de que se acabe todo lo que Charly y Yeimy Montoya representan», dice el personaje en el tráiler. Una clara declaración de intenciones que ha dejado a todos con las emociones a flor de piel. ¿Qué sucederá? En tan solo unos días lo sabremos.