‘El Desafío’: ¿quién fue el ganador del programa de ayer, viernes 27 de febrero?

Tras la victoria de la semana pasada de Jessica Goicoechea, El Desafío continúa avanzando y se mete de lleno en su recta final con la celebración de su octavo programa, de los 12 que se emitirán. Las cosas empiezan a apretarse mucho y los concursantes quieren llegar hasta el final con opciones de ganar, siendo una de las ediciones más apretadas que se recuerdan, especialmente tras el subidón de Eduardo Navarrete en las dos últimas semanas. Esta vez ha sido María José Campanario, hasta ahora última de la clasificación, la que ha luchado por la victoria con José Yélamo hasta el final, pudiendo quitarse la presión de una vez y olvidarse de su mala suerte, aunque no ha sido un día fácil para ella.

La primera en enfrentarse a su prueba ha sido Campanario, que se ha tenido que meter en la piel de una escapista para poder salir de una tumba que se iba llenando de arena con el paso de los segundos. La mujer de Jesulín ha sufrido de lo lindo, ya que en su larga lista de problemas, también está la claustrofobia, que le ha puesto especialmente nerviosa a la hora de realizar la prueba. Una vez dentro de la caja, en la que apenas se podía poner de rodillas, ha tenido que montar una linterna, teniendo que encontrar las dos pilas que sí funcionaban, de entre las cuatro que tenía para elegir. Ya con un poco de luz, debía ir abriendo candados, encontrando la combinación numérica correcta, algo que se iba complicando por los nervios, la falta de luz y la arena que iba llenando el ataúd.

Pese a todos los problemas, Campanario ha conseguido superar la prueba en poco más de cinco minutos, siendo seis minutos su tiempo límite en el que se paraba, puesto que su salud corría peligro. Tras un final agónico, con un candado que se resistía, ha podido salir a respirar aire puro, pero no ha sido fácil, necesitando de una botella de oxígeno para recuperar el aliento, ante la mirada de preocupación de su marido, presente en el público.

La noche iba de riesgos, siendo José Yélamo el que más se jugó el tipo con una danza aérea en la que no contaba con una línea de vida (una cuerda que impida que caiga al suelo) o una red para amortiguar el golpe. Pese a todo, el andaluz dio un gran espectáculo, que recordó a grandes actuaciones que ya hemos podido ver en el pasado, como las de Laura Escanes, Mar Flores o la reciente de Jessica Goicoechea, aunque quizás tomó menos riesgos el periodista.

¿Quién ganó la gala de ayer de ‘El Desafío’?

José Yélamo ha sido el ganador, por apenas tres puntos, de la noche, logrando así su segunda victoria en el programa. Esta vez ha querido compartir su premio con María José Campanario y con Eva Soriano, las dos únicas concursantes que todavía no han podido ganar ningún programa hasta el momento.

María José ha decidido donar los 4.500 euros de su mitad para la asociación AFIBROM, que se dedica a apoyar a las personas que sufren fibromialgia y fatiga crónica, como ella. Por su parte, Eva lo ha querido donar a la Fundación Niemann-Pick España, que centra sus esfuerzos en la enfermedad de Niemann-Pick, una de las catalogadas como raras, y que es un trastorno metabólico que hace que las grasas del cuerpo se acumulen en órganos como el bazo, el hígado y el cerebro.

Así queda la clasificación general

Con los puntos de la octava gala, José Yélamo (141 puntos) roba el primer puesto y queda por delante de Daniel Illescas (136). Patricia Conde (126), Jéssica Goicoechea (125) y Willy Bárcenas (122) mantienen su plaza en la final. Por detrás, Eduardo Navarrete (103) sigue con su remontada y trata de saltar a la primera mitad de la tabla, dejando descolgadas por completo a María José Campanario (92) y Eva Soriano (82).