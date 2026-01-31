‘El Desafío’: ¿quién fue el ganador del programa de ayer, viernes 30 de enero?

Tras la victoria de José Yélamo hace una semana, en la tercera gala, frente a Daniel Illescas, El Desafío ha llegado a su cuarta gala este viernes 30 de enero. Con los concursantes ya metidos en la dinámica del programa y las audiencias disparadas, el espacio de Antena 3 volvía a vencer a De Viernes, que no pudo con el espacio de famosos, pese a tener a Kiko Jiménez en su plató. Pese al gran nivel de todos, Patricia Conde y Jessica Goicoechea han sido las que han llegado hasta el final con opciones de ganar la noche.

La primera de las dos en salir al plató ha sido la influencer catalana, que sigue sacando su lado más personal ante las cámaras poco a poco, algo que otras famosas de la red como Victoria de Marichalar o Laura Escanes ya consiguieron en anteriores ediciones. La modelo y empresaria deslumbró hace dos semanas con un ejercicio en el aire, donde tuvo que hacer acrobacias bajo el agua, todo suspendida a más de cuatro metros de altura y sin ningún tipo de cuerda o de red que evitasen la caída, por lo que el riesgo era máximo.

Esta semana, aunque no se jugaba la vida, lo que sí que tenía era que volver a aprenderse una coreografía, aunque esta vez con los pies en el suelo. Para darle más ánimos, su hermano Christian estaba en el plató y formaría parte del ballet, ya que él sí es bailarín profesional, pero ella no tiene ninguna experiencia en este campo, por lo que se trataba de una prueba de lo más complicada.

Aunque ha sacado su lado más sensual, el jurado ha tenido que valorar que no había fallos en la coreografía y que tampoco había problemas de coordinación, algo que ha superado sin problemas. Pese a insistir en que es novata, lo cierto es que a muchos espectadores seguro que les ha costado creérselo.

Patricia Conde, antes de su apnea: «No quiero morir»

La colaboradora y presentadora se enfrentaba a la prueba estrella del programa, pero no lo tenía todo consigo. Antes de comenzar los ensayos, aseguraba que tenía miedo a «pasarlo mal» o «a tener dolor», ya que sigue siendo una prueba muy dura, pese a que parece que «se ha normalizado meter la cabeza debajo del agua más de tres minutos».

La concursante de El Desafío tenía miedo absoluto a meter la cabeza bajo el agua, pero lo cierto es que lo ha conseguido. Aunque con mucho sufrimiento, Conde ha conseguido aguantar bajo el agua 3:43 minutos en apnea, una marca que no la lleva al top 10, pero que sí la deja en segunda posición de esta sexta edición del programa, por detrás de Willy Bárcenas, que pasó de los cuatro minutos.

¿Quién ganó la gala de ayer de ‘El Desafío’?

La ganadora ha sido Patricia Conde, que por fin se ha llevado una victoria gracias a que los tres miembros del jurado le han dado su máxima puntuación (un 10) tras su apnea. En la tarjeta de ayuda que tenía como premio, contaba con 11.000 euros, que ha podido donar a la ONG Pequeños corazones, que está dedicada a los niños que nacen con cardiopatías, algo que le debe tocar de cerca, ya que no ha podido aguantar las lágrimas al contarlo.

Así queda la clasificación general de ‘El Desafío’

Tras el cuarto programa, Willy Bárcenas (75 puntos) continúa liderando, pero cada vez tiene más cerca a José Yélamo (68) y Jessica Goicoechea (67). Patricia Conde se acerca tras su victoria y consigue sumar 65 puntos. Daniel Illescas, por su lado, queda en tierra de nadie con 58 puntos. Los puestos finales son para Eva Soriano, María José Campanario y Eduardo Navarrete, que sigue siendo el último.