Quién es Patricia Conde: su edad, su pareja, su hijo y de dónde es

Patricia Conde es una de las caras más conocidas del mundo de la televisión, habiendo trabajado en todo tipo de programas, tanto como reportera, presentadora, concursante o colaboradora. Además, también se ha atrevido en el mundo de la interpretación después de triunfar en las pasarelas, donde llegó a participar en el concurso de belleza Miss España, que se convirtió en su trampolín para la tele, algo que también le sirvió a otras ex misses como María Jesús Ruiz o Eva González, aunque cada una con diferentes trayectorias. Así es la vida actual de la nueva concursante de El Desafío.

En el programa de Antena 3 se enfrentará a otros famosos como María José Campanario, Eva Soriano, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas y José Yélamo. Todos ellos se atreverán a someterse a las pruebas más duras, muchas de ellas físicas, para ponerlo todo en cada uno de los 12 programas y conseguir donar el mayor número de dinero a causas benéficas, además de conseguir el premio.

A finales de los años noventa consiguió hacer con el título de Miss Palencia, aunque en realidad ella es vallisoletana, pero tuvo que representar a otra provincia para poder participar. Esta fama le hizo comenzar a trabajar como modelo de pasarela y publicidad, pero el salto a la televisión fue lo que ella estaba esperando. El informal, con Javier Capitán y Florentino Fernández, fue el programa en el que saltó a la fama, como reportera del programa, que llegó como sustituta de Inma del Moral.

Con la productora Globomedia continuó trabajando, hasta que llegó su gran oportunidad como presentadora de Sé lo que hicisteis la última semana, un innovador programa de laSexta que hablaba del mundo del corazón. Con los meses este espacio se convirtió en uno de los primeros éxitos de la cadena, tanto que cambió a ocupar las tardes de lunes a viernes, siendo un exitazo y llegando a plantar cara al mismísimo Sálvame, que en aquellos momentos era su gran rival en Telecinco.

Tras el final del programa, Patricia Conde ha seguido trabajando sin parar en programas y series, comenzando su carrera como actriz, un talento que ya demostró en espacios como Splunge o en los sketches del propio SLQH. Ahí llegaron papeles en Gym Tony, El árbol de la sangre o Saben aquel.

También ha participado en programas como MasterChef Celebrity, aunque no guarda un buen recuerdo de su paso, llegando a criticar a la productora y a la manera de tratar y buscar conflictos con los concursantes. Algo que otros concursantes como Xuso Jones o Fernando Tejero han ido confirmando con el paso de las ediciones, aunque cada uno con sus propias opiniones.

Las parejas y el hijo de Patricia Conde

El currículum amoroso de la presentadora es bastante grande, comenzando por el ex tenista Carlos Moyá, con el que estuvo relacionada entre los años 2002 y 2003, en uno de sus mejores momentos como deportista. Años después llegaría Dani Martín a su vida, con el que estuvo en una relación llena de idas y venidas hasta 2010.

En el año 2012 pasó por el altar con el empresario Carlos Seguí, llegando a ser padres, aunque su relación terminó de la peor manera: ella denunciándole por supuestos malos tratos psicológicos, mientras que él lo hacía asegurando que sólo quería su fortuna. Esto les llevó a acudir al juzgado en varias ocasiones, pero en la actualidad han conseguido tener cierta cordialidad por el bien de su pequeño.

La última relación conocida de Patricia Conde ha sido con el humorista Ernesto Sevilla, aunque apenas se les ha podido ver juntos y en ningún momento han querido hacerlo público.