Eva Soriano da detalles de su ruptura en ‘La Revuelta’: «Estoy pasando un bochorno innecesario»
"Tú misma te has metido en este jardín", comentó David Broncano
El pasado martes 7 de octubre, los espectadores de La Revuelta pudieron disfrutar de una nueva entrega presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, tras la visita de los hermanos Bayona la noche anterior, pudimos ser testigos de cómo Eva Soriano y Aníbal Gómez se pasaron por el Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su nuevo proyecto, titulado Cuánto, cuánto, cuánto. Se trata de un concurso que comenzará a emitirse el próximo sábado en La 1 de Televisión Española y RTVE Play. En este programa, se plantean retos de todo tipo. Así pues, sus presentadores no solamente quisieron informar a los espectadores de La Revuelta de este estreno, y sino también hacerles saber por qué no se lo pueden perder: «Es un programa para imbéciles, no hace falta tener un nivel intelectual superior a la media», bromeó Eva Soriano, comparándolo con otros programas que se emiten en RTVE como son Cifras y letras o Saber y ganar.
A pesar de todo, hay que destacar que la entrada de la cómica al Teatro Príncipe Gran Vía no dejó indiferente a nadie, puesto que fue, cuanto menos, abrupta. Así como la salida. Entre otras cuestiones, porque estuvo a punto de tropezar al tirarse por el tobogán de La Revuelta. A pesar de todo, esos mismos reflejos no los tuvo a la hora de responder a una de las preguntas clásicas del programa, concretamente a la que tiene relación con el ámbito sexual. Al igual que ocurrió con la marchadora María Pérez, la presentadora de Cuánto, cuánto, cuánto se animó a hablar de su reciente ruptura. Algo que, desde luego, sorprendió a todos y cada uno de los espectadores de La Revuelta. Fue entonces cuando la humorista acabó pasando un «bochorno innecesario» al confesar que, hace aproximadamente cinco meses, rompió su ex novio, con quien estuvo nada más y nada menos que 11 años.
Como era de esperar, Eva Soriano empezó a divagar para contar su historia. Fue entonces cuando David Broncano se vio obligado a intervenir: «Tú misma te has metido en este jardín, yo no he dicho nada». Acto seguido, el presentador fue más allá: «Podrías haber dicho siete y, sin embargo, me estás contando aquí tu put* vida».
Aníbal Gómez, compañero de la humorista en Cuánto, cuánto, cuánto, no dudó en comentar lo que estaba presenciando: «Se va a arrepentir un montón de lo que ha dicho», bromeó. Eva Soriano continuó defendiendo su postura a través de una serie de argumentos. Y todo para explicar su situación sentimental y justificar así el dato que quería compartir.
Fue entonces cuando la presentadora no tuvo reparos a la hora de hacer una apreciación sobre Aníbal Gómez y David Broncano: «Tenéis la sensibilidad de una mierd* con ojos», espetó. Acto seguido, Eva Soriano compartió una cifra definitiva respecto a la pregunta clásica relacionada con el terreno sexual: «Cinco».
Temas:
- Televisión Española (TVE)