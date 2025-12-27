‘Ciudad de sombras’: ¿Habrá segunda temporada de la serie póstuma de Verónica Echegui?

La plataforma de Netflix se ha convertido en el gran gigante del streaming, de eso no cabe duda. El 2025 ha sido un año pletórico para la N roja y lo ha demostrado con estrenos de series como Stranger Things, Miércoles, El juego del calamar o Alice in Borderland, entre otros. Por ello, y lejos de quedarse de brazos cruzados, han querido cerrar el mes de diciembre con lanzamientos como Ciudad de sombras. La producción española se ha presentado como un thriller producido por Arcadia Motion Pictures, basado en la novela El verdugo de Gaudí, de Aro Sáinz de la Maza.

La serie aterrizó de manera oficial el pasado 12 de diciembre y lo hizo con protagonistas de la talla de Isak Férriz y Verónica Echegui. Recordemos, la última actriz falleció el pasado mes de agosto. Por lo tanto, en Ciudad de sombras su papel como Rebeca Garrido fue el último antes de su muerte. Una situación que le otorga un carácter especial a esta ficción. Pero, también la deja con una gran incógnita. ¿Habrá segunda temporada aunque no esté una de sus protagonistas? Realizamos un breve repaso de lo que se sabe hasta la fecha.

¿Habrá segunda temporada de ‘Ciudad de sombras’, serie de Netflix?

Tal y como se puede apreciar, Ciudad de sombras ha llegado a la plataforma de pago de la mano de seis entregas. Una serie de capítulos que presentan una duración que oscila los 42/50 minutos cada uno. Una maratón perfecta para estas Navidades. Pues, todos los episodios están disponibles al completo.

1×01: Casa Milà – La Pedrera

1×02: Palau Güell

1×03: Cripta de la Colònia Güell

1×04: Parc Güell

1×05: Pabellones Güell

1×06: Sagrada Familia

Teniendo esto en cuenta y que es una producción fiel al libro. La respuesta sobre su posible segunda temporada es clara. Y es que, el formato se presentó en la pequeña pantalla como una miniserie con final cerrado. Por lo tanto, no se concibe posibilidad de nuevos capítulos en un futuro. Pues, su historia comienza en el primer capítulo y concluye en el último. No hay más.

Eso sí, el universo narrativo continúa a nivel literario. Pues, el autor ha creado una trilogía, ambientada en Barcelona. Pero, las novelas presentan tramas independientes, por lo que no es necesario que estén los mismos actores que en Ciudad de sombras. Asimismo, de momento, los altos cargos de Netflix no ha hecho mención a una posible continuidad de este universo audiovisual. Por lo tanto, hay que esperar al recibimiento de los suscriptores. Pero, por ahora, la serie se presenta como una trama cerrada.