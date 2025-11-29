‘Stranger Things’: ¿cuándo se estrena cada capítulo (y final) de la temporada 5 en Netflix?

Aterrizó en el 2016 como uno de los formatos más interesantes de Netflix, pero poco podían imaginarse los suscriptores la espectacular aventura que se encontraría envuelta en esta trama. Stranger Things es la serie que ha ayudado a impulsar el nombre de la plataforma de la N roja hasta lo más alto, aunque tras ella han llegado otras producciones más. Pero, como una de las pioneras, logró conquistar con su historia y todo lo que sucede en el pueblo de Hawkins. Además, nos ha presentado a algunas de las jóvenes promesas que han terminado por ocupar su hueco en la industria interpretativa, tales como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin.

Stranger Things es una de las joyas de la corona de la plataforma de Netflix, eso es indiscutible. A lo largo de los últimos años, la audiencia ha tenido la oportunidad de ver cuatro temporadas de la serie. Eso sí, sus estrenos han estado caracterizados por el gran período de tiempo que ha llevado grabar sus episodios. Pues, como muy bien saben los fans, la última temporada vio la luz en el verano del 2022. Desde entonces, mucho ha pasado en la vida de los jóvenes actores. Una situación que se refleja también en el físico de los protagonistas. Pues, ya no son niños. De hecho, la propia Millie Bobby Brown, que da vida en pantalla a 11, ya es una mujer casada y tiene una hija.

Fechas de estreno de los episodios de la última temporada de ‘Stranger Things’

Tal y como se ha explicado, Netflix dividirá la última temporada de la ficción en tres partes. De esta manera, el primer volumen, compuesto por cuatro episodios, estarán disponibles en la madrugada del 27 de noviembre. Pues, será a las 02:00h (hora antes en las Islas Canarias) cuando se pueda presenciar estas entregas.

Capítulo 1: «Al rescate»

Capítulo 2: «La desaparición de…»

Capítulo 3: «La trampa de Turnbow»

Capítulo 4: «Hechicero»

Tras esto, el volumen dos de Stranger Things verá la luz en el mes de diciembre. La plataforma de pago tiene como objetivo que sus clientes disfruten de unas Navidades arrolladoras. Por ello, el 26 de diciembre, a las 02:00h (hora antes en las islas Canarias), se pondrán en la plataforma los siguientes episodios.

Capítulo cinco: «Plan de choque»

Capítulo seis: «Fuga de Camazotz»

Capítulo siete: «El puente»

Pero, ¿cuándo se emite el capítulo final? En 2026. Eso sí, no tendremos que esperar demasiado. Pues, el mismo día de año nuevo, 1 de enero, a las 02:00h (hora antes en las Islas Canarias), Netflix subirá el desenlace de esta historia. El cierre final a una ficción que ha crecido de la mano con sus fans. Pues, lleva casi diez años en emisión. Eso sí, de momento, no hay pistas sobre lo que pueda suceder en el final de esta producción. Pero, los fans solo tienen un deseo: que no muera ninguno de los protagonistas.