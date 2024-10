Millie Bobby Brown y Jack Bongiovi se han dado el «sí, quiero» en una boda de ensueño. Es por eso que los dos, finalmente, han dado el paso de compartir alguna que otra fotografía de ese día tan sumamente especial que, desde luego, jamás olvidarán. Debemos tener en cuenta que la actriz de 20 años y su marido de 22 años se casaron el pasado mes de mayo, y que lo hicieron en una ceremonia íntima de la que apenas se conocían detalles. Solamente el padre del novio, el reconocido artista Jon Bon Jovi había dado a conocer. Pero nada más. Se optó por llevarlo todo en estricto silencio para que no se filtrara ningún tipo de información relevante. Varios meses después, concretamente el 21 de septiembre, Millie Bobby Brown y Jack Bongiovi han querido volver a darse el «sí, quiero» en una segunda boda celebrada en Italia. Así pues, han dado el paso de compartir imágenes de este día tan especial.

Entre estas fotografías, se encuentran la del lugar donde la pareja pronunció sus votos o, incluso, los estilismos que lucieron en esta ceremonia. No lo han hecho a través de una exclusiva en una revista, sino que lo han querido naturalizar lo máximo posible. Y es que han optado por compartir un carrusel de imágenes a través de la red social de Instagram. Como no podía ser de otra manera, dada la expectación que generaron en su día, Millie Bobby Brown y Jack Bongiovi han conseguido que este contenido que han compartido se haya hecho viral en redes sociales. ¡Y prácticamente en un tiempo récord! Siendo honestos, no es para menos. Por si fuera poco, sus seguidores no solamente se emocionaron con las imágenes que han querido compartir con todos ellos, sino también con el mensaje que la actriz de Stranger Things escribió para acompañarlas: «Por siempre y para siempre, tu esposa».

Por lo tanto, gracias a este gesto de los recién casados, hemos podido ver el espectacular vestido hecho a medida de Galia Lahav que Millie Bobby Brown lució para su boda. Llama poderosamente la atención por los preciosos detalles del encaje, que también se puede apreciar en el imponente velo transparente de Monvieve. Lejos de que todo quede ahí, se aprecia como la novia no quiso llevar muchas joyas y prefirió lucir un maquillaje de lo más natural para no restar protagonismo a ese vestido tan espectacular que lució para la ocasión.

En cuanto a Jake Bongiovi, no dudó un solo segundo el ponerse un esmoquin color marfil y pantalones negros, con camisa blanca y pajarita negra. Así pues, se trata de un impresionante traje de nada más y nada menos que Tom Ford. Como no podía ser de otra manera, él también quiso compartir algunas de las imágenes de su boda con Millie Bobby Brown, y lo hizo añadiendo un texto similar al de ella: «Por siempre y para siempre, tu marido».

En las compartidas por el joven, podemos ver algunas de las mismas que compartió la actriz pero hay otras tantas diferentes. Una de ellas es aquella en la que aparece con su padre, Jon Bon Jovi. Es más que evidente que las familias de los que ahora marido y mujer disfrutaron de un día verdaderamente mágico y especial. Sea como sea, lo cierto es que estos dos grandes amigos que pasaron a ser pareja y dieron el paso de casarse a pesar de lo jóvenes que son, han demostrado que el amor puede con todo. ¡Nos encanta verles tan sumamente felices!