Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 se celebrará el 5 de diciembre en Washington

Ya hay fecha para el sorteo del Mundial 2026. Donald Trump, en una comparecencia con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que el sorteo de la fase de grupos de la cita mundialista, que acogerán Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en Washington DC. Será en el Kennedy Center de la capital estadounidense, donde las 48 selecciones participantes conocerán cuáles serán sus rivales y su calendario hacia el título.

En el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario se reunió con Infantino, que le hizo entrega de la Copa del Mundo, que se entregará al nuevo campeón el próximo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. «Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación», dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos había levantado todo tipo de expectación al señalar que haría un «anuncio muy importante» este viernes. Lo que no se esperaba es que estuviera relacionado con el Mundial del próximo año. Trump ha confirmado la sede y la fecha del sorteo de la cita, que además de celebrarse en Estados Unidos, cuenta con dos sedes en Canadá y otras tres en México.

Sin embargo, el peso del torneo lo llevará Estados Unidos. Será allí donde se celebrará gran parte del campeonato del mundo, sobre todo, la fase final. También el primero de los grandes eventos de ese Mundial se celebrará allí. El sorteo, que apuntaba a celebrarse en Las Vegas, será finalmente en la capital estadounidense. El Kennedy Center de Washington DC será el lugar en el que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre el sorteo de la fase de grupos.

Cabe recordar que, en este Mundial 2026, se estrena formato. FIFA amplió el número de participantes, pasando de 32 selecciones a 48. De esta forma, se pone fin a siete mundiales con el viejo formato, en el que la fase de grupos constaba de ocho grupos con cuatro selecciones cada uno y en el que se clasificaban los dos primeros.

En Francia 98 se estrenó y, tras la disputa del Mundial de Qatar 2022 se puso fin. Eso sí, de cara a este, la fase de grupos se mantendrá similar, con grupos de cuatro equipos, aunque esta vez las 48 selecciones estarán agrupadas en un total de 12 grupos (del A al L). Se clasificarán las dos primeras de cada uno y, además, las ocho mejores terceras, puesto que se introduce una nueva ronda: los dieciseisavos de final.

El cuadro ya está configurado, a falta de conocer donde caerán los mejores terceros, que depende de una combinación en la que hay múltiples posibilidades. No será hasta el cierre de la fase de grupos cuando se conozca la eliminatoria que tendrán que afrontar esos terceros de grupo.

Lo que se sorteará, por tanto, será la fase de grupos. Los 48 equipos conocerán cuál será su camino y sus respectivos rivales en los tres primeros partidos. Ya se sabe dónde estarán ubicados también los tres anfitriones. México estará en el grupo A, Canadá estará en el B, mientras que Estados Unidos parte en el grupo D.