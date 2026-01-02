Pandora aterriza en Madrid con la experiencia Avatar más ambiciosa

Avatar: A veces la ciudad ofrece sorpresas que no encajan en ninguna etiqueta. Ni exposición, ni museo, ni parque temático. Algo intermedio que empieza siendo curiosidad y acaba convirtiéndose en recuerdo. Eso es lo que está ocurriendo estos meses en el Espacio Delicias, hasta el 19 de abril se ha instalado una experiencia inmersiva dedicada al universo Avatar, el mundo que James Cameron imaginó hace ya más de una década y que ahora se puede recorrer a pie, sin pantalla de por medio.

Son 1.400 metros cuadrados que se atraviesan como quien entra en un territorio desconocido. No hay vitrinas ni carteles interminables. Hay luz tenue, sonidos que cambian según el paso del visitante y escenarios a tamaño real que obligan a mirar alrededor con calma.

De Madrid a Pandora en pocos pasos

El recorrido comienza casi sin aviso. Se cruza una puerta y el Espacio Delicias deja de parecer una nave industrial para convertirse en algo más cercano a una selva futurista. La vegetación no es real, pero lo parece. Los colores no son naturales, pero encajan. Todo está pensado para generar esa sensación extraña de estar lejos, aunque el metro siga pasando bajo el Paseo de las Delicias.

Las nueve zonas en las que se divide la experiencia no se presentan como capítulos cerrados. Más bien se van encadenando. Un entorno bioluminiscente lleva a otro, una proyección abre paso a un espacio físico y, cuando uno cree haberlo visto todo, aparece un detalle que obliga a detenerse.

El momento que todos esperan

Hay una escena que provoca siempre el mismo gesto. Primero silencio, luego una sonrisa que se intenta disimular y, por último, el móvil levantándose sin que nadie lo pida. Es el encuentro con una banshee a tamaño real. No es un muñeco inmóvil: respira, se mueve, reacciona. Durante unos segundos, el visitante se olvida de que está dentro de una experiencia controlada.

Algo parecido ocurre en la simulación de vuelo sobre las Montañas Aleluya. No es una montaña rusa, pero el cuerpo se lo cree. El movimiento, la imagen y el sonido logran engañar lo justo para que el cerebro haga el resto.

Convertirse en Na’vi por un rato

Uno de los espacios más comentados es la estación “Avatarízate”. Aquí la tecnología no se limita a mostrar, sino que invita a participar. Cada persona puede verse transformada en un Na’vi, con sus propios rasgos reinterpretados en clave pandoriana. No es un simple recuerdo digital: es una forma de entrar en la historia desde dentro.

El laboratorio donde ficción y ciencia se cruzan

No todo es selva y criaturas imposibles. En el Pabellón Biotecnológico de la RDA el tono cambia. En Avatar, el ambiente recuerda a un centro de investigación futurista, con pantallas, paneles y referencias al trasfondo científico de la saga. Es una parte más pausada del recorrido, pensada para entender el conflicto que atraviesa todo el universo Avatar: la tensión constante entre progreso y respeto por el entorno.

Datos prácticos para organizar la visita

La experiencia dura alrededor de 50 minutos, aunque muchos visitantes alargan el recorrido deteniéndose en los detalles. Está pensada para todos los públicos, con la única condición de que los menores de 16 años vayan acompañados por un adulto.

Se puede visitar de miércoles a domingo hasta el 19 de abril en el Espacio Delicias, en el número 61 del Paseo de las Delicias de Madrid.

En cuanto a precios, la entrada general cuesta 18 euros a partir de los 3 años. La modalidad premium, que incluye Fast Pass y póster, se sitúa en 27 euros. Existen entradas reducidas y packs para familias y grupos por 16 euros, y los menores de 3 años acceden de forma gratuita.

Una propuesta que se queda en la memoria

Lo que se vive en el Espacio Delicias no se resume con facilidad. No se sale comentando datos, sino escenas. Una luz azul que parecía latir, una criatura que se movía demasiado cerca, una sensación extraña de haber estado en un sitio que no existe.

Pandora no está en Madrid. Pero durante un rato, al menos, lo parece.

