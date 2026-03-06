Ábalos y Koldo recurrirán al Constitucional antes del juicio: «Han vulnerado nuestros derechos fundamentales»

José Luis Ábalos y Koldo García recurrirán al Tribunal Constitucional, antes del juicio por las irregularidades en torno a la adjudicación de mascarillas, ya que consideran que se les han vulnerado sus derechos fundamentales.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, se trata de la última estrategia procesal de su defensa para intentar retrasar el juicio en el Tribunal Supremo que comenzará el próximo 7 de abril a las 10:00. Las sesiones del juicio serán mañana y tarde y el juicio se ha retrasado hasta después de las vacaciones de Semana Santa debido a los señalamientos ya fijados que tenía la defensa de Ábalos.

Marino Turiel, el abogado de Ábalos, y Leticia de la Hoz, letrada de Koldo, apostarán antes del juicio por recurrir a la Corte de Garantías al considerar que ha habido vulneración de derechos fundamentales por la denegación de lo solicitado en las cuestiones preliminares. En concreto, por las peticiones de nulidades que solicitaron las defensas de ambos.

Los dos recursos ante el Tribunal Constitucional tendrán que presentarse en las próximas semanas antes de que empiece el juicio. Ábalos y Koldo siguen teniendo una estrategia de defensa coordinada a través de la cual están intentando anular el juicio. Descartan, por el momento, colaborar con la Fiscalía al no quererse incriminar en más delitos.

Ábalos estudia los escritos judiciales

Ábalos y Koldo conocieron el pasado miércoles 4 de marzo la fecha de inicio del juicio y, según fuentes de su entorno, recibieron la noticia con serenidad. Los dos quieren sentarse cuanto antes en el banquillo para que acabe el procedimiento judicial que les ha llevado a estar presos de forma preventiva en Soto del Real.

El ex ministro Ábalos, tras conocer la noticia, aseguró que se leería con detenimiento el auto y que empezaría a preparar el recurso ante el Tribunal Constitucional, que desvela OKDIARIO en primicia.

Ábalos dedica la mayor parte de su tiempo en prisión a leer y estudia los escritos judiciales sobre su causa especial. El ex ministro fue estudiante de Derecho y sólo le quedaban cuatro asignaturas para acabar la carrera. Su familia le anima a terminar Derecho desde prisión, pero aún no ha tomado la decisión.

Según ha podido saber OKDIARIO, Ábalos no tiene mucha esperanza en que la sentencia del Tribunal Supremo le sea favorable y su optimismo pasa por acudir a otros tribunales como los europeos o recurrir al Constitucional como hará en las próximas semanas.

José Luis Ábalos también está a la espera de que el Congreso resuelva si debe cobrar finalmente o no la indemnización o, por el contrario, debe solicitar la pensión de jubilación. Su situación económica es delicada y tiene que pagar a su abogado.

Las rutinas de Koldo y Ábalos

Koldo y Ábalos se están haciendo a su vida en la prisión de Soto del Real (Madrid) en la que ya llevan más de 100 días. Si bien empezaron compartiendo celda, por incompatibilidad de horarios, decidieron separarse y dormir separados, situación que persiste hasta hoy.

Los dos mantienen una relación cordial, aunque tienen más distancia que durante los primeros días. Se siguen viendo en las zonas comunes, en la sala de comunicaciones desde la que llaman al exterior y a la hora de comer.

José Luis Ábalos tiene una rutina más intelectual y no para de leer libros y de ver la televisión de 21 pulgadas que se compró en el economato nada más llegar.

Koldo, por su parte, tiene una rutina más física y está entretenido porque le han puesto de encargado del gimnasio. Koldo ya entrenaba fuera de la prisión, hacía cinta de correr y pesas, y ahora lo sigue haciendo en Soto del Real durante horas. Casi ni tiene tiempo para otras cosas porque no quiere dejar desatendido el gimnasio al que van cada día decenas de presos.

Los dos han recibido visitas de sus familiares y tienen contacto diario con sus abogados. Ábalos ha tenido encuentros con su hermana que ha venido a verle desde Valencia y a Koldo le han venido a visitar desde Benidorm, entre otros encuentros. También mantienen el contacto con ellos con llamadas y videollamadas que se cortan a los ocho minutos de duración.

José Luis Ábalos y Koldo García se han hecho a la idea de que pasarán un largo tiempo en prisión. Se consideran inocentes y víctimas de una causa política.