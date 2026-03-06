Nubosidad y lluvias en Castilla y León: AEMET advierte de tormentas y descenso de temperaturas

Hoy, 6 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta nuboso o cubierto, con precipitaciones localmente persistentes que podrían manifestarse en forma de chubascos, incluso acompañados de tormentas. Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado descenso, especialmente en el norte y este y se prevén heladas débiles en zonas montañosas. El viento del norte será moderado, con rachas fuertes en las cotas altas de la Cantábrica.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 6 de marzo

Lluvias matutinas y tarde húmeda en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta el mediodía. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Las temperaturas, frescas, oscilarán entre los 4 y 9 grados y la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta aún más frío, especialmente en las primeras horas del día.

Ya por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones y un cielo que se despejará un poco, aunque aún se sentirá la humedad en el aire, creando un ambiente algo pesado. La temperatura máxima alcanzará los 9 grados y con la puesta del sol a las 19:17, disfrutaremos de unas horas de luz que nos recordarán que, a pesar de la lluvia, la vida sigue su curso en esta hermosa ciudad.

Zamora: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 6 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 2 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían comenzar a caer antes del mediodía.

La tarde traerá un ligero respiro, con una probabilidad de lluvia del 30% y temperaturas que no superarán los 12 grados. Sin embargo, el viento se mantendrá activo, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que sumará un toque de incomodidad a la jornada. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvias persistentes

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una sensación térmica que puede llegar a ser más fría que la temperatura real, alcanzando mínimas de -1°C. Con una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, es muy probable que los salmantinos se encuentren con un ambiente húmedo y pesado, ya que la humedad relativa se sitúa en un 90%. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que añade un toque de frescura a la jornada.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 85% de posibilidades. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 11°C, lo que hará que la sensación térmica se mantenga fresca. Con el sol saliendo a las 07:49 y poniéndose a las 19:19, Salamanca disfrutará de 11 horas de luz, aunque el día estará marcado por la inestabilidad y la posibilidad de chubascos.

Valladolid: cielos nublados y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 12 grados. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día sin grandes sobresaltos.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar de las actividades diarias, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a dar un paseo o realizar recados. Aprovecha la jornada para disfrutar de un café en una terraza o simplemente para conectar con el entorno.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede resultar incómoda, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde y noche, donde las temperaturas apenas alcanzarán los 8 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento soplará con fuerza, haciendo que la sensación térmica sea aún más baja.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 2. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y se anticipan chubascos intermitentes que podrían comenzar a hacerse notar desde media mañana, mientras el viento del noreste sopla a 25 km/h.

Con la llegada de la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 11 grados, pero la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 70% de posibilidades de precipitaciones puntuales. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad relativa alcanzará niveles del 95%, haciendo que la sensación térmica se sienta más fría.

Cielos grises y lluvias intensas en Ávila

La jornada en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, especialmente por la mañana, cuando las temperaturas rondarán los 6 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta y se espera que las precipitaciones se intensifiquen por la tarde-noche, manteniendo un ambiente húmedo y fresco.

Con el viento soplando del norte a una velocidad notable, es recomendable llevar un abrigo y un paraguas si se planea salir. Aunque el sol no asome, la calidez de una buena chaqueta será un aliado esencial para enfrentar este día lluvioso en la ciudad.

Segovia: cielo cubierto y chubascos persistentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán durante la tarde, manteniendo la humedad en niveles altos. El viento del noreste soplará a 20 km/h, aportando un ligero frescor.

Con la llegada de la tarde, el mercurio apenas alcanzará los 10 grados, por lo que se recomienda abrigarse bien. Las precipitaciones serán más intensas hacia la noche, así que es aconsejable llevar paraguas si se planea salir.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Soria

El día amanece en Soria con un cielo completamente cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 6 grados, aunque la sensación térmica podría descender a 1 grado, lo que hará que la jornada se sienta más fría de lo habitual.

A medida que avance la tarde, las lluvias continuarán y el cielo seguirá sin despejarse. La temperatura máxima alcanzará los 7 grados, pero la sensación térmica no superará los 4 grados. Con un viento del norte que soplará a 25 km/h y rachas de hasta 60 km/h, la jornada se presentará fresca y húmeda, con un total de más de 11 horas de luz desde el amanecer hasta el atardecer.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET