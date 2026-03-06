Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET advierte de cambios y vientos fuertes

Cielos muy nubosos cubrirán el conjunto del territorio andaluz hoy, 6 de marzo de 2026, con chubascos ocasionales que podrían sorprender a más de uno. La cota de nieve se situará entre los 1000 y 1200 metros, mientras que las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado. En el tercio central, las mínimas ascenderán, pero en el resto de la comunidad, descenderán, con heladas débiles en las sierras orientales. Los vientos serán flojos a moderados de componente oeste, con poniente moderado en los litorales y rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Lluvias matutinas y tarde nublada en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Con una probabilidad elevada de lluvia, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados y aunque el viento soplará suave desde el sur, la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente en las primeras horas del día.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su manto gris y aunque la lluvia podría dar una tregua momentánea, no se descartan chubascos en la tarde-noche. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con el sol asomando tímidamente a las 07:48 y despidiéndose a las 19:22, los sevillanos tendrán un día con luz suficiente para disfrutar, aunque con la mirada atenta al cielo.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 8 grados, mientras el viento del sur sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 5 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% y las precipitaciones se intensificarán, especialmente en la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un descenso térmico que llevará la máxima a solo 14 grados. La humedad alcanzará niveles elevados, superando el 100%, lo que sumado a ráfagas de viento de hasta 30 km/h, generará un ambiente incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

En Huelva, cielo nublado con posibles lluvias

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados. A medida que avance el día, el cielo se despejará ligeramente, aunque no se descartan algunas lluvias suaves en la tarde-noche, acompañadas de un viento leve que podría intensificarse en ráfagas.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. Las temperaturas agradables invitan a realizar actividades diarias con calma, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

Ambiente lluvioso y ventoso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 10°C y la humedad relativa alcanza el 80%. A medida que avanza la mañana, el cielo estará cubierto y la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que las precipitaciones serán constantes hasta el mediodía. El viento soplará del norte a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, la situación no mejora mucho, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, con un 75%. La temperatura máxima apenas alcanzará los 14°C y aunque el cielo se despejará un poco, la sensación térmica podría ser más baja, llegando a los 15°C. Con la salida del sol a las 07:49 y su puesta a las 19:24, Cádiz disfrutará de más de 11 horas de luz, pero será un día en el que la lluvia y el viento marcarán la pauta.

Jaén: cielo cubierto y lluvia constante

La jornada en Jaén se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 4 grados, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia será constante y el viento del sur soplará a una velocidad moderada. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa o llevar un paraguas si tienes que salir.

Chubascos intermitentes y viento fresco en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia el mediodía, elevando la probabilidad de lluvia al 90%.

Por la tarde, el mercurio alcanzará los 14 grados, pero la sensación térmica se sentirá más cálida. Sin embargo, no se debe bajar la guardia, ya que la tarde podría traer precipitaciones puntuales y el viento soplará con ráfagas de hasta 30 km/h. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien.

Granada: cielos nublados y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en la tarde y noche, donde las temperaturas apenas alcanzarán los 6 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento soplará con cierta intensidad. A pesar de la lluvia, el ambiente granadino tiene su encanto, así que no olvides disfrutar de un café caliente en alguna terraza.

Almería: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el mercurio alcanzará los 16 grados. El viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h, lo que aportará un toque dinámico a la jornada.

Con la llegada de la tarde, es recomendable llevar un paraguas, ya que se anticipan precipitaciones puntuales. La sensación térmica podría descender, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas bajarán a 10 grados. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que la sensación de frío sea más intensa, así que abríguense bien al salir.