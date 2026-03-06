El domingo es 8 de marzo, por lo que un año más se celebra el Día Internacional de la Mujer, marcado por la huelga feminista que se convoca por parte de varios sindicados, así como organizaciones feministas. Sin embargo, son muchas las personas que se preguntan si esa movilización es única en España, es decir, si tiene el mismo objetivo, se celebra a la misma hora y está convocada por todas las organizaciones en conjunto con parones en todos los sectores. La respuesta, en 2026, es parecida a la del año pasado, así que repasamos ahora qué va a pasar.

Las grandes huelgas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebraron en 2018 y 2019 marcaron un antes y un después. Aquellos años el paro fue laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Desde entonces, el escenario ha cambiado. El movimiento feminista sigue movilizado, pero también atraviesa divisiones internas que se notan especialmente en algunas ciudades. Este 8M cae en domingo y se podría pensar en una elevada convocatoria, pero lo cierto es que a nivel estatal no se espera que haya una huelga feminista que sea general. En cambio, sí que habrá marchas, concentraciones y actos en prácticamente todo el país. Y además en Madrid, de nuevo, la jornada se vivirá con dos manifestaciones distintas.

Día de la Mujer 2026: ¿Hay huelga feminista el 8 de marzo?

Este año, como ocurriera los últimos, no existe una convocatoria unificada de huelga feminista a nivel nacional. Es decir, que no se ha producido un llamamiento formal (aunque sea en domingo) a parar el trabajo, los estudios o el consumo durante toda la jornada. Eso no significa sin embargo que el 8M pase desapercibido. Al contrario. Las asambleas feministas han convocado movilizaciones en decenas de ciudades. En muchos casos, las marchas serán al mediodía. En otros, por la tarde y algunas incluyen actividades previas o posteriores.

Madrid vuelve a tener dos manifestaciones

La capital repetirá el escenario que se viene dando desde 2022: dos manifestaciones distintas a la misma hora y con recorridos diferentes. De este modo, la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid ha convocado a las 12:00 una marcha que saldrá desde Atocha y recorrerá el paseo del Prado hasta la plaza de Sevilla. Su lema este año es «Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes». Tras la manifestación, han anunciado un acto festivo en la Puerta del Sol.

En paralelo, el Movimiento Feminista de Madrid partirá también a las 12:00 desde Cibeles, avanzando por Alcalá y Gran Vía hasta Plaza de España. Su lema: «Frente a la barbarie patriarcal: Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas».

Las diferencias entre ambos bloques no son nuevas. Hay posiciones distintas en cuestiones como la prostitución, la ley trans o determinadas estrategias políticas. La Delegación del Gobierno ha autorizado ambos recorridos diferenciados. El año pasado, entre las dos marchas, se contabilizaron algo más de 34.000 asistentes según cifras oficiales. Muy lejos de los años de movilización unitaria, pero suficientes para mantener el 8M como una de las citas más visibles del calendario social en Madrid.

Qué se reivindica este 8 de marzo

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad de derechos y tiene su origen en el movimiento obrero de principios del siglo XX. En España, el 8M se ha convertido en una jornada de reivindicación amplia que abarca desde la brecha salarial hasta la violencia de género.

Este año, los lemas vuelven a girar en torno a la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos, la igualdad real y la lucha contra los retrocesos. También aparecen referencias al contexto internacional y a los conflictos armados. No es festivo nacional, pero sí es una fecha con fuerte presencia institucional y mediática.

Otras convocatorias en las principales ciudades

Más allá de Madrid, las movilizaciones están confirmadas en prácticamente todas las capitales. Por ejemplo en Barcelona, la manifestación principal está prevista el domingo a las 11:30 desde Jardinets de Gràcia. En Sevilla, la marcha saldrá a las 12:00 desde Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo. En Valencia, el recorrido principal comenzará a las 17:00 y atravesará el centro hasta la plaza de la Mare de Déu.

Zaragoza partirá a las 11:30 desde plaza de Aragón. Valladolid lo hará a las 12:00 en Fuente Dorada. Murcia ha convocado a las 12:00 desde el Paseo Alfonso X. En Galicia habrá marchas en ciudades como A Coruña, Vigo o Santiago de Compostela. En el País Vasco, Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz también celebrarán movilizaciones a mediodía. Andalucía por su parte, contará con concentraciones y manifestaciones en Cádiz, Granada, Jaén, Huelva o Almería. Podemos ver entonces que en definitiva, y aunque no haya huelga general estatal, el 8 de marzo volverá a tener una presencia masiva en las calles.

Como vemos, y en definitiva, el 8M de 2026 no estará marcado por una huelga feminista única en toda España, pero sí por una amplia red de convocatorias en todo el país con Madrid que volverá a ser uno de los focos principales por la doble manifestación que un año más, celebra.