Armengol declarará como testigo en el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama que empezará en abril

El Tribunal Supremo ha rechazado la alegación del exministro José Luis Ábalos y su ex sesor Koldo García para que el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia no se llevara a cabo en el alto tribunal, que celebrará la vista oral desde el próximo 7 de abril. Asimismo, ha citado como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Así consta en un auto que responde a las peticiones realizadas por Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde noviembre, en la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero, cuando sus defensas reclamaron que el Supremo no era competente y que la causa siguiera investigándose en la Audiencia Nacional, al perder el exministro el aforamiento tras renunciar al acta de diputado.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para el tercer procesado, el presunto conseguidor Víctor de Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su ex asesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.

El caso Koldo estalló en febrero de 2024 cuando la Guardia Civil detuvo a varios empresarios y altos cargos en el marco de una investigación sobre presuntos pagos de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

La trama habría girado en torno a la adjudicación de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, cuando Ábalos ostentaba la cartera de Transportes. Koldo García, su entonces jefe de gabinete, y Víctor de Aldama, empresario y presunto intermediario de la red, fueron detenidos e ingresados en prisión provisional el 27 de noviembre de 2024.

La causa llegó al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Ábalos como exdiputado. Junto a él se sientan en el banquillo Koldo García y Aldama, cuyas responsabilidades penales la Fiscalía Anticorrupción ha ido desgranando a lo largo de la instrucción.

Durante las más de cuatro horas que se prolongó la audiencia preliminar, el contraste entre los tres acusados no pasó desapercibido. Mientras Ábalos y Koldo se susurraban e intercambiaban ocasionalmente alguna sonrisa nerviosa, Aldama permanecía erguido en su asiento, «miraba a quien tenía el turno de palabra y, si acaso, admiraba los tapices de color granate de las paredes y la cristalera que adornan el Salón de Plenos». Sólo intervino en una ocasión, para solicitar, a través del agente que tenía a su lado, una breve salida de la sala.