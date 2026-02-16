A los socialistas Armengol y Negueruela les sobran 1,2 millones de turistas en Baleares

El PSOE balear ha definido el techo de turistas que deben llegar cada año a Baleares pero no dice cómo se pone coto y en qué momento se frena ni de qué manera la entrada de un turista a un territorio comunitario. Los socialistas defenderán este martes en el Parlament una moción en la que fijan para Baleares un techo de 17,8 millones de turistas.

En el punto 4 de su moción, el PSOE insta al Govern de la popular Marga Prohens a que se fije el número de turistas llegados a Baleares en 2023, 17,8 millones según los datos oficiales, como el techo máximo anual.

También según los datos oficiales, Baleares recibió en 2025 19,03 millones de turistas, 1,2 millones más que en 2023 y 1,2 millones de turistas más de los que está dispuesto a aceptar como razonables el partido socialista de Francina Armengol y Iago Negueruela.

Llama la atención que el techo lo pone en los turistas llegados en la última temporada turística preparada por el Gobierno socialista de Armengol antes de las elecciones autonómicas. Prohens asumió el cargo de presidenta en verano de ese año y con la temporada turística ya iniciada.

En su moción, los socialistas dan el mismo valor negativo a los turistas que llegan en plena temporada alta y que sí pueden producir saturación que a los que hacen en temporada media o baja y que permiten aperturas de hoteles y negocios durante más tiempo con los beneficios que ello supone en puestos de trabajo.

El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, usará este martes la sesión de control al Govern para atacar por la parálisis en las gestiones para la posible subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, cuya votación en el Pacto por la Sostenibilidad quedó aplazada para debatir la finalidad de los fondos.

En esta línea, ha sostenido que el Govern ha modificado en dos ocasiones durante esta legislatura las finalidades de este impuesto sin pasar por la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

«El PP ha modificado las finalidades del impuesto cuando ha querido, como ha querido, por decreto ley, con Vox. Eso sí, ahora que está en la mesa hace que un experto diga las finalidades del impuesto», ha criticado.