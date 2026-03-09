Roberto Veiga, agente de la Policía Portuaria de Alcúdia, fija su gran sueño: el oro mundial en Australia

El nadador cántabro Roberto Veiga, de 33 años y policía portuario de Alcúdia, encara los próximos meses con una mezcla de ilusión, ambición y espíritu de superación. Tras una larga trayectoria cargada de éxitos en la natación internacional, el deportista se marca nuevos objetivos deportivos que podrían consolidarlo como uno de los referentes europeos dentro del deporte policial y máster.

Su objetivo ambicioso para esta temporada es proclamarse campeón de Europa de natación en el Campeonato de Europa que se disputará el próximo mes de octubre. Un reto que afronta con la confianza que le da una carrera brillante, avalada por nada menos que 28 medallas en campeonatos europeos, fruto de años de esfuerzo, disciplina y constancia dentro y fuera del agua.

Antes de esa gran cita continental, Veiga vivirá otro momento trascendental en su carrera deportiva. Entre el 22 y el 25 de mayo debutará en los EuroGames, que se celebrarán en la ciudad francesa de Albi. Será su primera participación en este evento internacional, donde aspira claramente a subir al podio. El nadador competirá en cinco pruebas distintas y su objetivo es luchar por las medallas en cada una de ellas.

Para Veiga, los EuroGames 2026 representan uno de los desafíos más importantes de la temporada. «El objetivo a corto plazo y principal de este año es quedar campeón en los EuroGames de Albi. Serán mis primeros EuroGames y me hace mucha ilusión competir en un evento de este nivel», explica el deportista. Sin embargo, su ambición deportiva no se queda únicamente en el calendario europeo. Veiga también mira ya hacia un objetivo aún mayor: el Campeonato del Mundo en Perth, Australia, que se celebrará en marzo. Allí espera culminar uno de sus grandes sueños deportivos: conquistar el oro mundial.

“Después de los EuroGames quiero revalidar el título de campeón de Europa en octubre, y el gran sueño es en marzo en Australia luchar por traer la medalla de oro y coronarme campeón del mundo”, afirma. Para poder afrontar ese desafío con las máximas garantías, el nadador ha decidido enlazar esta temporada con la siguiente, manteniendo su preparación y ritmo competitivo hasta el Mundial. «Esta temporada la enlazaré con la siguiente, ya que el campeonato será en marzo. Después de eso pararé en marzo de 2027», explica.

Los retos de 2026 llegan después de un año intenso, tanto en lo deportivo como en lo personal. En 2025, Veiga sumó un nuevo éxito a su palmarés tras conquistar cuatro medallas de bronce en el Campeonato del Mundo de Policías y Bomberos, celebrado en Estados Unidos, una de las competiciones más prestigiosas para miembros de cuerpos de seguridad y emergencias.

El deportista compitió en cinco pruebas y consiguió subir al podio en cuatro de ellas, demostrando una vez más su gran nivel competitivo frente a atletas de diferentes países. «Ha sido una de las experiencias deportivas más bonitas que he tenido la suerte de vivir, pero a su vez fue duro y complicado de gestionar. Tengo mucho que mejorar si quiero seguir en este camino», reconocía tras finalizar la competición, mostrando su habitual actitud de exigencia y mejora constante.

Más allá de las piscinas, el último año también ha estado marcado por cambios significativos en su vida. Tras su etapa en Ibiza, diversas dificultades profesionales le llevaron a trasladarse a Mallorca, un cambio que en un primer momento no resultó sencillo. “Fueron momentos muy difíciles”, recuerda. Sin embargo, destaca el apoyo que recibió desde el primer momento por parte de sus compañeros de la Policía Portuaria de Alcúdia. «Quiero agradecer a mis compañeros de Alcúdia, que siempre me han tratado como a uno más. Me han apoyado muchísimo y se han vuelto muy importantes para mí, porque siempre han estado ahí», asegura.

Con el paso del tiempo, Mallorca se ha convertido en algo más que su lugar de trabajo: es ahora su hogar y el entorno en el que quiere seguir creciendo. «No quiero irme de la isla. Para mí es el sitio ideal para seguir progresando a nivel deportivo, personal y laboral», afirma convencido. De hecho, el nadador llegó incluso a rechazar una plaza fija en Cartagena para continuar desarrollando su vida en el archipiélago balear, una decisión que refleja el fuerte vínculo que ha creado con su nuevo entorno. “Aunque sea cántabro, para mí es un orgullo representar a la Autoridad Portuaria de Baleares y seguir cosechando éxitos en su nombre. Estoy muy orgulloso del organismo al que pertenezco y esta es mi forma de demostrarlo”, explica.

Ese sentimiento también se extiende a Mallorca, donde reside desde 2022. Veiga asegura que su deseo es continuar viviendo allí durante muchos años más. «Las Islas Baleares, y en especial Mallorca, son un lugar en el que me siento muy bien. Me gustaría seguir residiendo aquí muchos años más si es posible, progresando tanto a nivel laboral como cosechando éxitos deportivos en su nombre», concluye.

Con un calendario exigente por delante, una motivación intacta y el respaldo de su entorno personal y profesional, Roberto Veiga afronta 2026 con la mirada puesta en nuevos triunfos. Su historia es la de un deportista que ha sabido transformar las dificultades en impulso y que ahora sueña con lo más alto: coronarse campeón del mundo.