Todo lo que debes saber sobre el Rally Dakar: en qué país es, cuánto cuesta participar, cuánto dinero se lleva el campeón…

Como cada año, el Rally Dakar se presenta como una de las primeras grandes citas deportivas del calendario. La edición número 48 de esta emblemática prueba cuenta las horas para comenzar. La dupla española de Ford, compuesta por Carlos Sainz y Nani Roma, es una de las principales bazas del automovilismo español en la carrera. En motos, las miradas estarán puestas en Tosha Schareina, subcampeón el año pasado, y un Edgar Canet que da el salto a la categoría reina tras vencer en la última edición en R2.

Cuándo se creó el Rally Dakar

La primera edición del Rally Dakar, antes conocido como Rally París-Dakar, se disputó por primera vez en diciembre de 1978. El motivo fue emular el camino del piloto francés Thierry Sabine, que se perdió en el desierto del Teneré, ubicado en el norte de África, y que consideró que su experiencia por el continente antes de regresar a París era digna de convertirse en una competición.

En qué país se corre el Rally Dakar 2026

Desde el recorrido original, al que fue fiel el Rally Dakar entre 1978 y 1994, la carrera ha visitado un total de 30 países en sus 47 años de historia. Por séptima ocasión consecutiva, el Rally Dakar se correrá de manera íntegra en Arabia Saudí. La emblemática prueba comenzará y terminará en la ciudad costera de Yanbu, convirtiéndose en el punto clave de un recorrido de casi 8.000 kilómetros.

Cuándo empieza y cuándo termina el Rally Dakar

El Rally Dakar dará el banderazo de salida el próximo 3 de enero. Serán dos semanas de máxima exigencia, con un total de 13 etapas y un prólogo inicial que culminarán el día 17 de enero en Yanbu tras cerca de 8.000 kilómetros de recorrido por Arabia Saudí. Además de la costera Yanbu, punto de partida y final del Rally Dakar, otras ciudades saudís como Bisha o Riyadh también disfrutarán del raid más emblemático del mundo.

Cuánto dinero cuesta participar en el Rally Dakar

El coste que supone participar en una carrera tan exigente como el Rally Dakar es difícil de calcular. Simplemente la inscripción, cuesta entre un mínimo de 20.000 euros (motos) y un máximo de 43.000 (camiones), con descuentos para rookies y veteranos (diez o más participaciones). Este monto incluye las comidas durante toda la carrera, la asistencia, los seguros médicos y de repatriación y el road book electrónico. Sin embargo, el precio final se dispara por diferentes costes fijos y variables.

Por ejemplo, los pilotos y copilotos, así como los mecánicos, que sean inscritos también tienen que pagar unos 12.000 euros por persona. El gasto fijo principal es el del propio vehículo, que en la categoría T1+, donde compite Carlos Sainz, se puede acercar al millón de euros. Por tanto, participar en el Rally Dakar requiere de patrocinios para no incurrir en grandes pérdidas o moderarlas, aunque la propia experiencia de disputar la carrera ya ‘vale’ el elevado costo que supone participar para algunos pilotos.

Cuánto dinero gana el campeón del Rally Dakar

Los premios económicos del Rally Dakar no ‘compensan’ los costes de completar la carrera y la dureza de la prueba. El mero hecho de completar el recorrido es motivo de orgullo en lo personal, aunque no se refleje en el plano monetario. La que más dinero reparte, curiosamente, es la categoría principal de motos. El ganador se embolsa 50.000 euros por su triunfo, con 25.000 euros para el segundo y 15.000 euros al tercero.

La prueba principal de coches, pese a ser la más seguida, únicamente reparte el trofeo del Touareg a su vencedor. No existe premio económico para el ganador de la prueba, aunque los grandes pilotos que aspiran a ella cuentan con bonus -por victoria de etapa, posición, etc.- en sus contratos que premian su rendimiento en el raid. Otras modalidades sí reparten premio económico. Es el caso de Stock, Challenger, Camiones y SSV, con 5.000 euros para el primero y 3.000 y 2.000 para sus acompañantes en el podio.

Cuántas categorías hay en el Rally Dakar

La carrera cuenta de un total de cinco categorías de vehículos: coches, motos, camiones, quads y SSV. Dentro de las mismas existen diferentes subcategorías de competición, como pueda ser la T1+ en coches, la más conocida y emblemática.

Quién ha ganado más veces el Rally Dakar

El palmarés de la prueba cuenta con un claro dominador. Se trata del francés Stéphane Peterhansel, campeón en seis ocasiones en la categoría de motos y ocho en coches. 14 títulos que le hicieron ganarse el sobrenombre de Monsieur Dakar. Por detrás, aparecen nombres como los del ruso Vladimir Chagin (siete), el checo Karel Loprais (seis) y el de los españoles Marc Coma (cinco), Carlos Sainz (cuatro) y Nani Roma (dos).