Nani Roma se da un homenaje: victoria histórica con Ford en el Dakar

Nani Roma vuelve a lo más alto del podio en el Rally Dakar. El español ha conseguido una victoria histórica en la etapa 10 del rally más duro del mundo tras imponerse al brasileño Lucas Moraes por 18 segundos. No conseguía ganar una etapa desde que lo hiciera en 2015 en la novena etapa de aquella edición. Además, Roma le da así el primer triunfo a Ford en este Dakar con su Ford M-Sport Raptor.

El español salió decidido desde el inicio y al paso por el primer punto de control en el km 45, Nani se situaba primero por delante de Moraes, al que le duraba muy poco la alegría de pasar de último a primero (fue el último en salir). Sin embargo, la sorpresa saltaba en coches cuando un Challenger se colocaba primero al paso por el primer punto de control. Yasir Seaidan mejoraba en mucho, 57 segundos, el tiempo de Roma.

Pero el piloto español metió una marcha más en el siguiente tramo y dejó atrás al saudí para asaltar la primera plaza. Al paso por el km 97, Seaidan caía a más de 19 minutos de la referencia establecida por Nani Roma. Segundo era Moraes. Aunque la piloto saudí Dania Akeel podía hacer de aguafiestas tras pasar tercera a 58 segundos del español en el km 45. Pero el piloto catalán de Ford se mantuvo firme y consiguió una victoria de etapa en el Dakar 10 años después.

También cabe destacar el buen papel de Cristina Gutiérrez, que finalizó con el séptimo mejor tiempo. La española salió con más carga de lo normal para ayudar a Nasser Al-Attiyah, su compañero en Dacia, en caso de que lo necesitara. Aun así, la española cruzó la meta en primera posición batiendo a todos los que habían llegado anteriormente. Yacopini fue el primero en poder con la campeona del año pasado en categoría Challenger.

Schareina apura sus opciones

En motos, el piloto español Tosha Schareina finalizó decimosexto la décima etapa del Rally Dakar, íntegramente entre dunas y de 120 kilómetros de especial entre Haradh y Shubaytah, cediendo casi dos minutos con el líder de la clasificación general, el australiano Daniel Sanders, de KTM. Se jugará todas sus opciones en la jornada larga y de dunas en el ‘Empty Quarter’, el temible desierto que ya conocieron este miércoles.

Con solo dos etapas por delante en el ‘raid’, Sanders roza ya el Touareg en un Dakar prácticamente perfecto del australiano, pero Schareina sigue creyendo y se ampara en el siempre temible e impredecible ‘Empty Quarter’, al que este miércoles ya se enfrentaron, pero en una jornada muy breve.

Sanders, en una jornada en la que se impuso el sudafricano Michael Docherty (KTM), volvió a coger distancia sobre Schareina, ahora a 16:31 en la general, tras ceder 1:46 respecto al australiano, décimo en esta etapa, para tener una mejor posición de salida en la decisiva penúltima jornada. El valenciano debe ir al ataque desde el inicio en una especial este jueves de 507 kilómetros de dunas.

El corredor español continúa segundo en la general a 16:31 del líder, pero reconoció que redujo la marcha en los últimos kilómetros para no tener que abrir pista este jueves. Todo formaba parte de su estrategia: «Al final he aminorado la marcha para no tener que abrir mañana. Me encuentro bien físicamente pese a haberme caído ayer, solo siento el cansancio típico de las casi dos semanas de carrera. Mañana podré salir detrás de Sanders. Tiene una ventaja importante, de 17 minutos, así que será difícil, pero todo es posible».