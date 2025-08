La indignación con Sánchez por la OTAN llega al Senado de EEUU: «No pierde una siesta, ¿iría a la batalla?»

La postura y declaraciones de Pedro Sánchez tras firmar el aumento del gasto en Defensa en la cumbre de la OTAN causó una indignación que quedó reflejada en las palabras de Giorgia Meloni o las críticas de Donald Trump; ahora, esa indignación ha llegado al mismísimo Senado de Estados Unidos (EEUU), donde se ha señalado al presidente socialista por «no perder ni una siesta» y estar más interesado en esa cabezadita que en garantizar la seguridad europea.

Un influyente grupo de senadores, encabezados por John Kennedy, han enviado una resolución al Senado en la que cargan contra Pedro Sánchez por comprometer la protección de los territorios europeos ante la amenaza de Rusia por la guerra de Ucrania. Ésta llega a la Cámara Alta del Congreso tras la carta en la que Tom Cotton y Rick Crawford -presidentes de las comisiones de Defensa en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente- instaban a la administración de Donald Trump a cesar la colaboración en Inteligencia con España por un contrato del Ministerio de Marlaska con la empresa china Huawei.

La resolución registrada en el Senado apunta directamente a España por entender que Pedro Sánchez ha adoptado una postura con la que espera conseguir que sea EEUU quien dé el sustento económico, mientras que él «ni siquiera quiere perderse una siesta por la causa». «Para que quede claro: Sánchez espera que el pueblo estadounidense haga sacrificios para contribuir a nuestra defensa común, pero no quiere que nadie en España se pierda ni una sola siesta por la causa. ¿Les parece que es alguien que iría con ustedes a la batalla?», expresa el republicano Kennedy.

Sánchez da aliento a «los enemigos de Occidente»

Marsha Blackburn (Tennessee), Tommy Tuberville (Alabama), Roger Wicker (Mississippi), John Cornyn (Texas), Ted Budd (Carolina del Norte) y Cynthia Lummis (Wyoming) suscriben las palabras de John Kennedy (Luisiana) y afean al presidente del Gobierno español que saque pecho por trasladar el mensaje de que sólo alcanzará el 2,1%, algo con lo resta credibilidad a los aliados en plena guerra. Interpretan que representa un peligro, pues otros enemigos pueden sacar provecho de esa debilidad aparente. «Si nuestros aliados no ponen el dinero donde han puesto la palabra, los enemigos de Occidente tomarán nota», exponen.

Pedro Sánchez lanzó el mensaje de que España únicamente gastaría en Defensa el 2,1% del PIB, en lugar de elevar la cifra hasta el 5% impulsado por Donald Trump. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo firmó en la cumbre de la OTAN el acuerdo por el que España, como Estado miembro de la Alianza Atlántica, «se compromete a invertir el 5% de su PIB anualmente en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, para 2035».

En declaraciones posteriores a la cumbre de La Haya, Pedro Sánchez afirmó que el gasto de España en Defensa será del 2,1% del PIB, porque esa cifra representa «una inversión suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social y nuestro estado del bienestar». Es más, se lavó las manos y responsabilizó a la cartera de Margarita Robles, a pesar de la cantidad de veces que insistió, de manera previa, en su mensaje.

«Un matiz. Cuando dicen que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo, son las Fuerzas Armadas, es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas se pueden responder con un 2,1% del PIB», relató un sonriente Sánchez. «Por tanto, no he sido yo, al contrario. En esta cuestión, quien no ha sido arbitrario es España, porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica y somos un socio fiable», sentenció.

Su juego despertó la indignación de Donald Trump, que amenazó con»hacer pagar el doble» a España en aranceles. «Al final, nos lo van a terminar pagando, porque no voy a permitir que eso ocurra», dijo el presidente de EEUU, en alusión a la posibilidad de que España no cumpla con el gasto militar acordado. Además, antes de la reunión, la administración de Trump acusó a Sánchez de «meter a España en apuros»porque «su Gobierno tiene profundos problemas políticos internos», y Trump publicó unos mensajes intercambiados con Mark Rutte en los que el secretario general de la OTAN le garantizaba que Europa «pagaría a lo grande». Desmentía así la afirmación de Sánchez de que la OTAN había librado a España del compromiso de alcanzar el 5%.

Por su parte, Giorgia Meloni retrató a Pedro Sánchez al evidenciar su doble discurso con este asunto. La primera ministra italiana aseguró que todos los países de la OTAN, incluida España, habían firmado el mismo compromiso, independientemente de que Sánchez hubiera asegurado que mantendrá la partida militar en el 2,1%.

Asimismo, reveló que no hubo discrepancia alguna en la asamblea, es decir, que no vio a Sánchez disentir en ningún momento. Preguntada por la postura de España, negó cualquier «tono polémico»: «Italia ha hecho como España, que ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado en la intervención de nadie esta mañana temas polémicos o discordantes. Comunico oficialmente que hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho lo mismo».

La resolución de los senadores insta a todos los países miembros de la OTAN a «cumplir de forma inmediata con el compromiso» firmado en la cumbre de La Haya. Se votará primero en la comisión de Defensa y luego pasará al pleno. «Ya es hora de que los miembros de la OTAN paguen lo que les corresponde. No es trabajo del contribuyente estadounidense defender al mundo entero», reza el documento.