El mejor restaurante de carretera de Asturias está en uno de los pueblos más turísticos de España

El norte de España está repleto de lugares perfectos para descansar del viaje, pero si viajas a Asturias sólo hay un restaurante de carretera donde merezca la pena parar, especialmente si tu destino final es Llanes.

Por supuesto, nos referimos a la Parrilla La Veguca, en San Roque de Acebal. En este sitio se han preocupado de muchas más cosas además de servir un excelente cachopo. Por ejemplo, está totalmente pensado para los comensales que conducen.

Muchos lo consideran la parada ideal porque está a sólo cinco kilómetros de Llanes, por lo que los viajeros lo eligen como lugar donde comer después del viaje y también como el último bocado antes de volver a casa.

El restaurante de carretera en Asturias perfecto si vas a viajar

En La Veguca no han querido limitarse a servir una comida excelente, aunque por supuesto su cachopo merece la pena. Su gran valor añadido es que el comensal no debe preocuparse por nada más que disfrutar de un descanso.

Por ejemplo, el estrés de buscar sitio para el coche no existe. Dispone de un aparcamiento con más de cien plazas. Además, tiene una terraza muy amplia y un parque infantil para que los niños se entretengan.

Además, en la Parrilla La Veguca también organizan eventos de empresas, comidas de grupo, fiestas temáticas y cumpleaños. Por ello es el entorno perfecto para que te relajes.

Los mejores platos de la ‘Parrilla La Veguca’ en Llanes

Con ese nombre no es de extrañar que la estrella gastronómica de este restaurante de carretera sea su parilla: la encienden a diario con leña de roble, para añadir un sabor especial.

Eso ha hecho que algunos la consideren la mejor parrilla cerca de Llanes, ya que manejan a la perfección aquello de que cocinar a fuego lento es un arte. Por supuesto, lo más pedido son las carnes.

Lo mejor que puedes hacer si vas a este restaurante de carretera es pedir chorizo criollo, lacón, morcilla matachana, pollo, costillas, chuletas de cerdo o un entrecot de buey.

Si ya que estás en Asturias quieres optar por la cocina tradicional, también puedes pedirte una fabada asturiana, con compango de primera, o un cachopo. Lo habitual es que no te gastes más de 30 euros.

El mejor restaurante de carretera cerca de las playas asturianas

Otra ventaja de la Parrilla La Veguca es que está a sólo cinco kilómetros de Llanes, una de las zonas más turísticas y conocidas de toda Asturias. Eso ha motivado que siempre esté llena de viajeros.

Llanes es una población de poco más de 13.000 habitantes, y que llama la atención por la mezcla entre ambientes de interior y más de 40 playas para disfrutar del mar.

Es decir, si sumas ese ambiente idílico con la increíble gastronomía y trato de La Veguca el único resultado posible era que todos los comensales salgan satisfechos. Las reseñas del local así lo demuestran.

Un cliente lo resume a la perfección: «El lugar está muy bien decorado y limpio; el ambiente es agradable. El personal está muy atento y la comida es excelente. Servicio bastante rápido. Repetiremos».