Ni 1 ni 6 de enero: ésta es la fecha en la que hay que quitar el árbol de Navidad, según la tradición

Esta es la fecha en la que hay que quitar el árbol de Navidad, no tendrás que darte prisa en eliminarlo antes de que lleguen los Reyes. Las fiestas ya están encarando una recta final que se ha convertido en la antesala de algo más. Con la ayuda de algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará en estos días en los que realmente puede ser lo que nos marcará de cerca. Este tipo de detalles acabarán siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que tenemos tiempo de todo y muchas ganas de volver a la rutina.

Falta muy poco para despedir estas fiestas que han durado lo que duran siempre, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán por completo, de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Por lo que, quizás hasta ahora hubiéramos tenido en consideración. Es hora de poner en práctica determinados detalles que pueden acabar siendo los que nos ayudarán a empezar el año con los propósitos posibles. Con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días.

La tradición nos dice que el 1 ni el 6 de enero

El 6 de enero será el final de las fiestas, de estos días en los que el árbol de Navidad ha tenido un importante protagonismo. Ha cumplido su función y lo ha hecho de tal forma que nos ha lanzado directamente a algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos hará estar en consonancia con lo que tenemos por delante.

Será el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un 1 de enero es siempre la fecha que pone fecha final a un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo los que marcarán en estos días.

Estos días hay muchas personas que deciden decir adiós a este árbol que ya ha cumplido su función. Nos ha dado algunos elementos de felicidad en forma de regalos y de grandes celebraciones, pero con sólo los Reyes esperando para entregar el regalo en mano o de la mano de una cabalgata que acaba siendo la parte final de las fiestas.

Deberás quitar el árbol de Navidad en estas fechas

En estas fechas deberás quitar el árbol de Navidad siguiendo una tradición que nos llena de buenas sensaciones.

Tal y como nos explican los expertos de Chilat: «En muchas culturas, el árbol de Navidad debe retirarse después del Día de Reyes, el 6 de enero, ya que es el día en que culminan oficialmente las celebraciones navideñas. En algunos países, se celebra la Epifanía o Día de los Reyes Magos, lo que marca el final de las festividades.

En Europa: En muchos países como España, es tradicional quitar el árbol de Navidad después de la Fiesta de Reyes.

En América Latina: Similarmente, el retiro del árbol se hace generalmente después del Día de Reyes.

En Estados Unidos: Aunque no es tan estricto, muchas personas optan por retirar el árbol durante la primera semana de enero, después de las festividades.

En cuanto a los árboles artificiales, algunos los mantienen durante toda la temporada de invierno o hasta principios de febrero, pero lo más común es retirarlo después del 6 de enero».

Siguiendo con la misma explicación, nos explican las fechas exactas en las que deberemos retirar nuestro árbol en función del tipo de árbol que sea.

Árbol Natural (de pino o abeto)

Si tu árbol de Navidad es natural, debes tener en cuenta que, con el paso del tiempo, las agujas pueden secarse y caer. Esto aumenta el riesgo de incendios si no se maneja correctamente. Por lo tanto, es recomendable retirar el árbol cuando veas que ya está seco o antes de que las agujas caigan en exceso.

No lo dejes por más tiempo del necesario: Los árboles naturales pierden humedad y se secan rápidamente después de las festividades. Esto aumenta el riesgo de que se incendie, especialmente si tienes luces encendidas.

Limpia antes de guardar: Cuando retires el árbol, asegúrate de limpiarlo bien para evitar que se acumule suciedad o residuos en tu hogar. Es importante también que lo guardes en un lugar fresco y seco si lo vas a reutilizar el próximo año.

Árbol Artificial

Los árboles artificiales son más duraderos, pero aún así deben ser desmontados y guardados adecuadamente para el siguiente año. Sigue estos pasos:

Desmontaje cuidado: Desmonta las ramas poco a poco para evitar daños en el árbol. Si el árbol tiene ramas ajustables, asegúrate de doblarlas de manera ordenada para que no se deformen.

Limpieza: Aspira las ramas para eliminar el polvo y las partículas que se hayan acumulado durante las festividades. Esto ayudará a que el árbol luzca bien cuando lo uses nuevamente.

Guardado adecuado: Guarda el árbol en su caja original o en una funda de almacenamiento, asegurándote de que esté protegido de la humedad o posibles daños.