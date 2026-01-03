La exquisita verdura de invierno que es un símbolo en Galicia, pero el resto de españoles ni la conocen

La gastronomía gallega es una de las más especiales de España y, gracias a ella, se conservan platos que en el resto del país sólo fueron famosos en la posguerra. Por ejemplo, en lo referido a verduras Galicia tiene todo un símbolo.

Para los gallegos los grelos son más que una verdura de invierno, ya que están ligados a la cocina tradicional y a la identidad gastronómica gallega. De hecho, deberías darles una oportunidad porque son muy sanos y sabrosos.

En Galicia están protegidos y son unas verduras con indicación geográfica, pero eso no ha sido suficiente para que en el resto de España los grelos pasen casi desapercibidos.

Qué son los grelos y por qué son de las verduras más importantes en Galicia

El grelo procede de la planta Brassica rapa, perteneciente a la familia de las crucíferas o brasicáceas. Aunque su origen se sitúa en Asia y en la cuenca mediterránea, es en Galicia donde ha encontrado un territorio ideal para desarrollarse.

Se trata de una planta herbácea bienal, resistente a las inclemencias meteorológicas y de cultivo sencillo, lo que ha favorecido su implantación histórica en el campo gallego.

De hecho, en Galicia existe una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que ampara a los grelos por sus características específicas, ligadas al clima, al suelo y a un uso culinario continuado.

De la planta se aprovechan distintas partes, pero especialmente la raíz, los tallos y las hojas. Las hojas jóvenes se conocen como nabizas y se recolectan entre octubre y diciembre.

Pero los grelos propiamente dichos aparecen antes de la floración, entre febrero y principios de marzo, cuando el tallo aún está verde y flexible. Si la planta florece, el tallo se endurece y pierde interés culinario.

A qué saben los grelos y cómo puedes cocinarlos en casa

El sabor del grelo es inconfundible: intenso, vegetal y con un amargor pronunciado que lo distingue de otras verduras de hoja como la espinaca o la acelga.

Precisamente ese amargor es parte de su atractivo, aunque conviene tratarlo correctamente en la cocina. El método más habitual consiste en escaldarlos previamente unos 20 o 30 segundos en agua hirviendo para suavizar su sabor antes de utilizarlos en cualquier receta.

A diferencia de otras verduras similares, los grelos mantienen muy bien su textura tras la cocción y no se deshacen con facilidad. Esto los hace especialmente versátiles.

Por ejemplo, sse pueden cocer, rehogar, saltear, guisar o añadir a caldos y sopas. Aunque el lacón con grelos es la receta más emblemática, también funcionan a la perfección con patatas, en empanadas, en potes y en preparaciones más modernas como arroces, canelones o platos con pescado y marisco.

Los grelos son un alimento sano, nutritivo e infravalorado

Cuando pensamos en gastronomía gallega lo primero que se nos viene a la cabeza es el pulpo. Sin embargo, hay otros alimentos de Galicia que son más famosos en el extranjero. Los grelos deberían unirse a la lista por su calidad nutricional.

Desde el punto de vista nutricional, los grelos son una verdura ligera y muy completa. Cada 100 gramos aportan apenas 11 calorías, junto con proteínas vegetales y un amplio abanico de vitaminas, entre ellas A, C, E y K.

También destacan por su contenido en minerales como calcio, hierro, potasio y magnesio. Además de una cantidad elevada de fibra, beneficiosa para el tránsito intestinal.

Su aporte en potasio contribuye a regular la tensión arterial, mientras que sus antioxidantes ayudan a proteger frente al envejecimiento celular y refuerzan el sistema inmunológico.