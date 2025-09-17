Era una de las comidas más humildes de la posguerra en España, pero hoy sólo sobrevive en Galicia

La gastronomía gallega es una de las más potentes que hay en España. Cada receta va cargada de sabor y de técnica. Destacan platos como el pulpo a la feira, el cocido gallego, el lacón con grelos o la típica empanada.

Pero lo que muchos españoles no saben es que hay un plato que nació en la posguerra, cuando se cocinaba con lo poco que había, y que hoy sólo sobrevive en Galicia. Su sabor convence, pero su nombre es lo primero que llama la atención.

Este es el plato que nació en la posguerra y aún se cocina en Galicia

El follado es uno de esos platos que vienen de la escasez, pero se quedan por sabor. Su nombre viene de folla, que en gallego significa hoja. Por eso se llama así: por su forma plana y ancha. No tiene nada que ver con el significado que podría tener en castellano.

La receta es muy sencilla. Lleva harina, huevos, tocino y algún líquido para ligar la masa, que puede ser leche o caldo. De ahí sale una especie de filloa gruesa y salada que se cuaja como si fuera una tortilla.

Hay muchas variantes: en unas casas lo hacen sólo con harina de trigo, en otras con mezcla de maíz; algunos echan más grasa, otros sólo lo justo para que no se pegue. Lo normal en cualquier plato tradicional.

En A Coruña y alrededores se conoce también como bolo, fariñote, masola, pandorca, parromeira o torta da fariña. Cada pueblo lo llama a su manera, pero todos lo comen caliente y recién hecho.

Una ensalada verde o unas verduras a la plancha funcionan bien, sobre todo si se busca algo que equilibre la contundencia del follado.

Cómo se hace este clásico gallego sin salir de casa

Aunque no estés en Galicia, puedes prepararlo en casa fácilmente. La receta es sencilla y no necesita nada raro.

Ingredientes para hacer el follado gallego (para 4 personas):

3 huevos.

150 g de harina (de trigo, maíz o mezcla).

300 ml de leche o caldo.

75 g de tocino.

Sal.

Preparación paso a paso:

Prepara la masa . Echa la harina en un bol y añade los huevos, la leche y una pizca de sal. Bate bien con varillas o un tenedor hasta que la mezcla quede sin grumos. Tapa y deja reposar en la nevera mientras haces el resto.

. Echa la harina en un bol y añade los huevos, la leche y una pizca de sal. Bate bien con varillas o un tenedor hasta que la mezcla quede sin grumos. Tapa y deja reposar en la nevera mientras haces el resto. Fríe el tocino. Córtalo en dados pequeños y sofríelo a fuego lento.

Cuando haya soltado su grasa y esté dorado, retíralo del fuego. Si prefieres algo más ligero, puedes quitar parte de la grasa.

Mézclalo todo. Añade el tocino con su grasa a la masa. Remueve hasta que esté bien integrado.

Cuaja la mezcla. Calienta una sartén antiadherente, vierte la masa y tápala. Cocina a fuego bajo hasta que la parte superior esté casi cuajada. Entonces, dale la vuelta con cuidado, como harías con una tortilla, y dora el otro lado.

Sírvelo caliente. El follado está mejor recién hecho. Si sobra, guárdalo en la nevera y recaliéntalo en sartén o microondas.

Este es un plato que merece la pena probar: es sencillo, gusta a casi todo el mundo y, además, es económico.