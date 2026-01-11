Azcón acusa a Alegría de ser la candidata ‘fantasma’ de Sánchez en Aragón: «Tiene mucho que esconder»

El presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, ha instado a su rival del PSOE, Pilar Alegría, a dar la cara en los medios de comunicación. A su juicio, la que viene a ser la candidata ‘fantasma’ del presidente Pedro Sánchez, no se prodiga a las entrevistas «porque tiene mucho que esconder».

«Yo todas las semanas doy varias entrevistas a medios de comunicación de Zaragoza, de Huesca y de Teruel; a periódicos, a radios, a digital o a televisiones», ha asegurado. «¿Sabéis por qué? Porque puedo responder las preguntas y porque no tengo nada que esconder», ha señalado el líder popular en la región.

En este sentido, se ha dirigido a la candidata de los socialistas para reprocharle que no haya hecho lo propio más aún cuando aspira a hacerse con el Gobierno de Aragón. «Cuando tu no das entrevistas es porque tienes algo que esconder», ha proferido Azcón.

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, que ha participado este domingo en un acto de precampaña en Zaragoza y al que han acudido más de un centenar de personas, ha instado a Alegría a «que deje de mentir» y «empiece a enfrentarse» a los medios de comunicación.

«Posiblemente le van a preguntar por lo que ha mentido, le van a preguntar por lo que ha hecho en Aragón siendo ministra y también le van a preguntar por el Parador de Teruel», ha asegurado Azcón. Una alusión, ésta última, que con la que ha hecho referencia a la exclusiva sobre la fiesta con prostitutas que, en plena pandemia, organizaron el ex ministro Ábalos y su asesor Koldo García y que fue desvelada por OKDIARIO.

Según Azcón, es probable que la candidata del PSOE tampoco quiera dar respuestas a las preguntas de los periodistas sobre su foto con Paco Salazar. El acosador sexual, ex alto cargo de Moncloa, con el que Alegría se reunió justo cuando se destaparon las denuncias de acoso sexual de varias compañeras de trabajo y que desde el PSOE y el Gobierno intentaron tapar.

Contra las «mentiras» del PSOE

El líder de los populares de Aragón ha criticado también a su rival socialista «por pretender dar lecciones» en materia de vivienda. Éste pasado sábado, la que fuera ministra de Educación, criticó desde el municipio de Escucha, en Teruel, la falta de inmuebles construidos por el Gobierno autonómico.

A juicio de Azcón, unas valoraciones poco certeras con la realidad cuando, tal y como ha asegurado, en 8 años de legislatura el Ejecutivo central ha construido 86 viviendas en el municipio frente a las cerca de 3.000 que su administración ha levantado en 2 años y 4 meses de legislatura.

«¿Cuántas hicieron ellos?», se ha preguntado en tono irónico el presidente regional que, a renglón seguido, ha cuestionado que la negligente gestión en materia de construcción de vivienda que debería interpelar también al alcalde del municipio, del PSOE, «ha tramitado mal los papeles».