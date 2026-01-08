Azcón ante las elecciones en Aragón: «Vox está más cómodo sin gobernar y yo más gobernando en solitario»

El presidente de Aragón del PP y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas que esta región celebrará el 8 de febrero no descarta un pacto de gobernabilidad con Vox tras los comicios, pero asegura que prefiere no formar un ejecutivo de coalición con los de Abascal. «Vox está más cómodo sin gobernar y yo me siento más cómodo gobernando en solitario», ha dicho Jorge Azcón este jueves.

Azcón ha afirmado que «ahora mismo firmaría un resultado como el que ha obtenido María Guardiola en Extremadura», pero ha reconocido que al PP le resultará difícil alcanzarlo en Aragón. «En Extremadura compiten cuatro fuerzas políticas y en Aragón hay ocho en el Parlamento autonómico», ha dicho el presidente y candidato a la reelección para indicar que esa fragmentación de candidaturas que se da en esta región le complica el escenario. No sólo no alcanzar mayoría absoluta, algo que los populares aragoneses dan por imposible, sino incluso obtener un respaldo electoral equiparable al del PP de Extremadura.

En cualquier caso, consciente de que el nuevo gobierno de Aragón pasará forzosamente por los pactos, Azcón no ha cerrado la puerta a un pacto de legislatura con Vox. Pero sí ha dejado entrever que no ve viable una coalición de gobierno con los de Abascal tras los comicios del 8 de febrero.

Respecto a la reunión de este jueves en Moncloa entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para definir un aumento de la financiación del Estado a Cataluña al margen del resto de autonomías, Azcón ha afirmado que es la fotografía de la «insolidaridad». «No somos idiotas, los aragoneses no somos tontos, yo sé lo que quiere ERC, el partido que ha querido romper este país y dar un golpe de Estado», ha dicho el líder del PP aragonés en una entrevista en la radio autonómica aragonesa, Aragón Radio.

Azcón ha apuntado directamente a la responsabilidad que en este agravio tiene la ex ministra y ahora candidata del PSOE al Gobierno aragonés, Pilar Alegría. «El PSOE de Aragón va a apoyar a Sánchez, y esto antes no pasaba», ha reprochado Azcón en recuerdo del desaparecido líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, que fue purgado por el sanchismo por sus críticas a los pactos con el independentismo. Aquí, en Aragón, tenemos una delegada de Pedro Sánchez que va a defender a Sánchez, no a los aragoneses», ha censurado Jorge Azcón en referencia a Pilar Alegría.

Pactar una financiación privilegiada para Cataluña, ha recordado el líder aragonés del PP, es restar capacidad de financiación al resto de autonomías, en este caso a Aragón. «Se va a decir que la Sanidad catalana tenga más recursos y la aragonesa menos, le va a afectar a todos los servicios públicos, a la Sanidad, a la Educación, a la política de vivienda, a carreteras…».

Azcón también se ha referido durante la entrevista a la operación de EEUU en Venezuela. Se ha felicitado por que el narcodictador Maduro haya sido derrocado, apresado y trasladado a EEUU para ser juzgado, pero al mismo tiempo ha dicho que «la posición de Trump es extraordinariamente preocupante». Ha citado sus aspiraciones para anexionarse Groenlandia. «Creemos que las relaciones debe estar basadas en normas y deben cumplirse también en Derecho Internacional, es lo que defiendo porque creo que es de sentido común», ha indicado Azcón.