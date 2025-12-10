Azcón irá a elecciones en febrero y fuerza a Sánchez a una crisis de Gobierno por la salida de Alegría

Aragón se suma al adelanto electoral. Su presidente, Jorge Azcón, anunciará en los próximos días la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 8 de febrero como fecha más probable, según ha podido saber OKDIARIO. Una decisión que fuerza a Pedro Sánchez a abrir una crisis de Gobierno por la salida de Pilar Alegría, la ministra y portavoz del Ejecutivo, que será la candidata del PSOE en plena polémica por su foto con Paco Salazar mientras el partido ocultaba las denuncias contra él por acoso sexual.

Jorge Azcón pretende evitar que las negociaciones del PP de Extremadura, liderado por María Guardiola, con Vox –en caso de una previsible victoria electoral el 21-D–, entorpezcan su pacto de Gobierno en Aragón. La fecha más probable que baraja Azcón para convocar elecciones es el próximo lunes, lo que situaría los comicios el 8 de febrero.

La convocatoria de elecciones repercute directamente en el Gobierno nacional, presidido por Pedro Sánchez, debido a que la candidata del PSOE aragonés es Pilar Alegría, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como portavoz del Ejecutivo, quien debe salir del Gobierno para poder convertirse de manera oficial en candidata socialista. Alegría se encuentra muy tocada debido a su relación con Paco Salazar, con el que se reunió después de conocerse las denuncias de acoso sexual presentadas contra él.

La portavoz del Gobierno, en contra de precipitar las elecciones, se mostró dispuesta a «tender la mano» al PP con disposición a abstenerse en la votación del techo de gasto, paso previo a la aprobación de las Cuentas Públicas. Alegría alegó que desde el PSOE de Aragón no quieren «Presupuestos que estén maniatados por la ultraderecha», en relación a Vox, cuando en realidad busca evitar un adelanto electoral que provocaría su apresurada marcha del Gobierno de Sánchez.

Azcón, que anunciará en los próximos días la decisión de adelantar elecciones, gobernó con Vox desde las elecciones de mayo de 2023, si bien la decisión del partido liderado por Santiago Abascal de romper los gobiernos autonómicos en los que se encontraba junto al PP provocó que los populares pasaran a gobernar en solitario. Ahora, con la obligación de presentar Presupuestos de cara a 2026 y de que estos sean aprobados, el presidente de Aragón ha decidido declinar las exigencias de Vox, basadas en el rechazo a las políticas verdes de la UE, y a la inmigración ilegal.

El PP toma en Aragón el mismo camino que en Extremadura, donde su líder María Guardiola anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, que se celebran el 21 de diciembre. En el panorama electoral autonómico, además de las de Extremadura y las aragonesas, habrá comicios en Castilla y León, que apuntan a ser en marzo. Andalucía, aún sin fecha por determinar, apunta a sumarse a este adelanto de elecciones en regiones gobernadas por el Partido Popular.

Los Presupuestos en Aragón

Azcón presentó el pasado viernes el proyecto de Presupuestos para 2026, llamado a elevarse a 9.145 millones de euros, el mayor de la historia de la región. Las propuesta llevaba las cuentas a crecer casi 600 millones con respecto a las de 2024, algo que el presidente de Aragón relaciona con que «se puede crecer, bajar los impuestos y reducir la deuda» al mismo tiempo.

«Éste es un Presupuesto bueno para Aragón, un presupuesto que tiene proyectos estratégicos», subrayaba Azcón, para también hacer un llamamiento a la «responsabilidad» de todos los grupos políticos para sacar adelante las cuentas y «no bloquear el momento de optimismo» que vive la región aragonesa. Sin embargo, la falta de acuerdo con Vox derivará en un adelanto electoral que provoca la llamada a las urnas de los ciudadanos aragoneses para febrero.