Azcón presenta el mayor presupuesto de la historia de Aragón: 9.145 millones con bajadas de impuestos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este viernes el proyecto de presupuestos para 2026, que ascenderá a 9.145 millones de euros, convirtiéndose en el mayor de la historia de la Comunidad Autónoma. Unas cuentas que crecen casi 600 millones respecto a las de 2024 y que, según ha defendido el líder del PP aragonés, demuestran que «se puede crecer, bajar los impuestos y reducir la deuda» al mismo tiempo. «Este es un presupuesto bueno para Aragón, un presupuesto que tiene proyectos estratégicos», ha subrayado Azcón, que ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de todos los grupos políticos para sacar adelante las cuentas y «no bloquear el momento de optimismo» que vive la región.

El proyecto presupuestario destaca por su marcado carácter social, con incrementos históricos en las tres áreas clave de gasto público. Sanidad alcanzará los 3.002 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9% y un incremento acumulado del 17,7% desde la llegada del PP al Gobierno autonómico, frente a las reducciones del 4% que se produjeron bajo el anterior Ejecutivo socialista.

En Educación, las cuentas ascienden a 1.433 millones de euros, un 7% más que en 2024 y un espectacular 19,8% superior a los 1.196 millones presupuestados en 2023, último ejercicio del PSOE en el Gobierno de Aragón. «Estamos en cifras de récord en la educación para nuestros jóvenes», ha proclamado Azcón.

El Departamento de Bienestar Social y Familia también experimenta un notable impulso con un incremento del 14,43% respecto a las últimas cuentas socialistas, completando así un presupuesto que el presidente ha calificado de «eminentemente social» y que «va a mejorar la calidad de vida de los aragoneses».

El presidente aragonés ha reivindicado que estas cuentas responden al «buen momento económico» que atraviesa la Comunidad y al cumplimiento de las promesas electorales con las que el PP se presentó a las elecciones. «Seguimos cumpliendo las promesas que teníamos. Esas propuestas que hicimos de bajar los impuestos, hoy se cumplen en la presentación de este presupuesto», ha afirmado.

Azcón ha insistido en que el crecimiento económico de Aragón permite esta aparente paradoja: aumentar el gasto social mientras se reduce la presión fiscal y se recorta el endeudamiento autonómico. Un modelo de gestión que, según ha defendido, permite «redistribuir en bienestar de los aragoneses» los frutos del crecimiento económico.

Sin embargo, el principal obstáculo que enfrenta el Gobierno de Azcón no es económico sino político. El presidente no logró aprobar el presupuesto de 2025 tras la ruptura con Vox, que abandonó el Ejecutivo aragonés en julio de 2024 por discrepancias sobre la política migratoria del Gobierno central y el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las Comunidades Autónomas.

«Creo que el presupuesto debería aprobarse. Debería contar con la responsabilidad de los políticos en la comunidad autónoma», ha apelado el presidente, dejando la pelota en el tejado de la oposición para decidir si contribuyen a lo que ha definido como «construir entre todos» o si optan por «bloquear» el optimismo aragonés.